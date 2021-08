WhatsApp cambia de nuevo sus políticas, ¿ahora de qué se trata?

By

A inicios del 2021, WhatsApp dio a conocer que nuevos cambios en sus políticas de seguridad y privacidad iban a llegar. Un acontecimiento que no fue del agrado de sus usuarios, ya que se creyó que la información privada de cada uno sería expuesta y compartida con Facebook para fines publicitarios.

Tras la noticia, la reputación de WhatsApp se vio afectada e incluso permitió el crecimiento de apps rivales como Telegram o Signal. Esto mismo obligó a WhatsApp a dar marcha atrás a sus nuevos términos y condiciones. Sin embargo, para el mes de mayo fue obligatorio para todos aceptar las nuevas políticas y, de no ser así, la aplicación de mensajería instantánea dejaría de funcionar, no permitiendo enviar y recibir mensajes.

Pero las cosas han cambiado y WABetaInfo reveló que WhatsApp volverá a cambiar sus políticas, pero esta vez en beneficio de los usuarios. Continúa leyendo y entérate de qué se trata. 👇

El futuro cambio en WhatsApp con respecto a sus políticas de seguridad

En esta ocasión, WhatsApp le permitirá a cada usuario elegir si quiere o no activar los nuevos términos y condiciones de la cuenta sin sufrir consecuencias graves. Esto quiere decir que cualquiera que use la aplicación podrá decidir si acepta o no las nuevas políticas sin el miedo de que su cuenta se vea limitada, así que podrán seguir usando la app para continuar en constante comunicación con amigos y familia.

El único inconveniente con esta nueva regla en WhatsApp es que si un usuario desea enviar un mensaje o chatear con una cuenta comercial perteneciente a Facebook, éste no podrá hacerlo si no acepta previamente los términos.

“En su lugar, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como también cuando las personas elijan usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook”, informó la compañía propiedad de Mark Zuckerberg.

“Los términos de servicio deben presentarse cuando el usuario desea enviar un mensaje a una cuenta comercial especial”

Así, en caso de que un usuario se vea en la necesidad de hablar con una empresa a través de WhatsApp, ya sea por negocios, para adquirir un producto o conocer más sobre ella, tendrá que aceptar las nuevas políticas y condiciones del servicio.

Se dice que WhatsApp dará a conocer esta nueva información a sus más de dos mil millones de usuarios a través de la sección de ‘Estados’. Sin embargo, tú ya sabes de qué se trata y podrás decidir con anticipación el aceptar las nuevas políticas o no.

Grandes cambios se avecinan en tu app de mensajería favorita, así que no dejes de estar al tanto de HolaTelcel para enterarte de cada detalle. Ahora dinos, ¿aceptarás las nuevas políticas de WhatsApp?

