WhatsApp: averigua si alguien está recibiendo tu ubicación

By

WhatsApp, desde su lanzamiento en el 2009, no ha dejado de ser la app de mensajería instantánea más importante y utilizada en todo el mundo; esto porque se mantiene en constante evolución, gracias a la atención que ponen en la seguridad y privacidad de sus usuarios, además de mantenerse con lo último en actualizaciones y funciones divertidas.

Lee: Maradona: Podrás hablar con Diego gracias a Inteligencia Artificial

Ubicación en tiempo real en WhatsApp

Al igual que en muchísimas de las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo, WhatsApp llega a utilizar nuestra ubicación para ciertas funciones necesarias.

Además, por ser una red social, la app nos brinda la posibilidad de compartir nuestra ubicación con el contacto o contactos que deseemos, ya sea para reunirnos con esa persona; para sentirnos seguros al compartir con un familiar nuestra ubicación cuando salimos, o por cualquier otra razón.

Enviar la ubicación real a cualquier contacto o grupo de WhatsApp es sumamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente:

Abre al chat del contacto o grupo y dirígete a la parte inferior donde se encuentra la barra para redactar.

Pulsar el signo de ‘ + ‘ ubicado del lado izquierdo y elige la opción ‘ Ubicación ‘.

‘ ubicado del lado izquierdo y elige la opción ‘ ‘. Ahí podrás enviar tu ‘Ubicación en tiempo real‘ por distintos lapsos de tiempo.

¿Cómo saber si alguien tiene mi ubicación?



Aunque a veces recurrimos a compartir nuestra ubicación desde WhatsApp, no siempre lo hacemos con alguien íntimo y no siempre debemos hacerlo por tanto tiempo, por lo que muchas veces, seguimos compartiendo nuestra ubicación con algún contacto cuando ya no deberíamos estarlo haciendo.

Si recordamos que la privacidad y la seguridad siempre son algo importante, sabrás que debes estar al tanto de con quién y cuándo compartes tu ubicación por WhatsApp.

Paso a paso para saber con quién compartes tu ubicación

Quizá no estás muy seguro de que alguien actualmente esté recibiendo tu ubicación en WhatsApp sin que te des cuenta, lo cual también implica un gasto de batería en tu celular, pero a continuación te mostramos cómo averiguar esto.

Primero, debes acceder al apartado de ‘Configuración’ en WhatsApp.

en WhatsApp. Posteriormente, se debe seleccionar el apartado de ‘Privacidad’ .

. En el menú que se despliega, seleccionaremos ‘Ubicación en tiempo real’ .

. En este apartado final, verás una lista de contactos con quienes estás compartiendo tu ubicación en tiempo real.

Para dejar de compartir tu ubicación con alguno de los contactos, solo tendrás que pulsar la opción ‘Dejar de tener acceso’. Esta configuración podrás cambiarla y revertirla las veces que lo necesites

Lee: WhatsApp: la función que hará más sencillo transferir los chats

Recuerda que puedes realizar esta y todas las funciones de WhatsApp con tu Plan Telcel Plus 5G 4, pues tienes 10 GB para navegar y redes sociales ilimitadas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Seguramente, ahora tendrás mucho cuidado al compartir tu ubicación. ¿Tú ya sabías de esta función?

Ahora ve: