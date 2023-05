WhatsApp: así puedes convertir audios a textos y hasta resumirlos

By

Todos sabemos que WhatsApp siempre se adelanta y nos da las funciones más novedosas, pero esto no solo hace que la red social sea la más moderna, sino que también nos permite tener mejores experiencias al usarla, al reunir la practicidad, con la seguridad y privacidad.

¿Enviar un audio, o un texto?

Existen muchísimas maneras de comunicarnos por WhatsApp, quizá más de las que imaginas, lo importante e incluso impresionante es que todas estas se adaptan a las necesidades y posibilidades de todas y todos.

Si no puedes usar tus manos, puedes enviar un audio sin tener que mantener presionado el botón de audio, si tienes discapacidades del habla, puedes escribir. También puedes hablarle al teclado de tu celular para que este escuche tus palabras y las convierta en un mensaje.

Pero, ¿qué pasa a la hora, no de enviar, sino de recibir la información de tus contactos? Por ejemplo, existen ocasiones en las que algún contacto nos envía un audio mediante WhatsApp y no contamos con auriculares, o simplemente no nos es posible escucharlo. ¿Te imaginas si alguien escuchara el audio y lo transcribiera, para que puedas leerlo como mensaje de texto?

De audio a mensaje de texto

Si te encuentras en una situación similar en la que no puedes escuchar el audio que te envió un contacto, existe una manera segura y muy sencilla de solucionar este problema.

Así como WhatsApp cuenta con funciones increíbles, la aplicación es tan completa que también nos permite usar otras aplicaciones, bots y plataformas para poder lograr exactamente lo que deseamos.

El bot TranscribeMe hace maravillas al transcribir los mensajes de audio que recibimos, para que no tengamos qué reproducirlos. Por ejemplo, si estás en una junta y no puedes oír los audios, el bot se encargará de transcribir y hasta resumir el contenido del audio para que lo leas.

Activar esta función es muy sencillo y no debes descargar ninguna aplicación externa, solo tendrás que llevar a cabo los pasos siguientes:

En WhatsApp, tendrás que añadir a tus contactos el número +54 9 11 5349-5987

Otra manera de hacerlo es entrando al sitio oficial de www.transcribeme.app/ donde podrás escanear su código QR y así guardar el contacto automáticamente.

Cuando ya tengas TranscribeMe en tus contactos, solo tendrás que reenviarles cualquier audio que recibas y desees transcribir.

En tan solo unos segundos, el bot te responderá con el contenido del audio convertido en texto, e incluso resumido y mejor explicado si es necesario.

Definitivamente, WhatsApp no para de sorprendernos con sus novedades y trucos, ¿ya has utilizado TranscribeMe?

