By

Una vez más WhatsApp le pedirá a sus más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo que acepten sus nuevas políticas de seguridad y privacidad. Aquellas que la mayoría se rehusó a aceptar a principios de año, pero ahora con un nuevo plazo para recibirlas: el 6 de noviembre de 2021.

Anteriormente, la fecha límite para aceptarlas era en mayo, pero debido a los nuevos cambios, WhatsApp ha comenzado a notificar que la nueva fecha será en noviembre. ¡Así que aún tienes tiempo de tomar una decisión!

¿En qué consisten las nuevas políticas de seguridad en WhatsApp?

Con los nuevos cambios en las políticas de seguridad y privacidad, WhatsApp busca que sus servicios de mensajería puedan vincularse con anuncios publicitarios en Facebook y que así los usuarios puedan tener una conversación más directa con vendedores, empresas y negocios.

“WhatsApp recibe información y comparte información con las otras empresas de Facebook. Podemos usar la información que recibimos de ellos, y ellos pueden usar la información que compartimos con ellos, para ayudar a operar y comercializar los servicios”, menciona la plataforma con respecto a sus nuevos cambios.

Leer: ¿Qué significa “PLOX” y por qué todos adoran usarlo?

¿Qué pasa si no se aceptan las nuevas políticas de WhatsApp?

A principios del 2021, cuando se dio a conocer que WhatsApp tendría ciertos cambios en sus políticas de privacidad, muchos decidieron no aceptar debido a que se creía que su información personal estaría expuesta. Sin embargo, la app se aseguró de aclarar toda la información destacando que los datos personales de cada usuario continuarían protegidos.

Además, también se creyó que de no aceptarlas, WhatsApp dejaría de funcionar correctamente en los teléfonos de quienes rechazaran las nuevas políticas, cosa que también se modificó y quienes decidieron no aceptar, continuaron utilizando WhatsApp con normalidad. Sin embargo ahora, de no aceptar los cambios de privacidad antes del 6 de noviembre, la notificación seguirá apareciendo de manera persistente.

Grandes cambios se avecinan para WhatsApp, pero tú tienes la libertad de aceptarlos o rechazarlos, siempre contando con la conectividad y las redes sociales sin límite, como WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram y Snapchat, que te brindan tus Recargas Amigo Sin Límite de Telcel, con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: Adiós YouTube Rewind, la plataforma cancela por siempre los resúmenes anuales

Y tú, ¿ya aceptaste los nuevos términos? ¿Estás de acuerdo con vincular tu cuenta con los anuncios de Facebook? ¡Háznoslo saber! 😉

Ahora ve: