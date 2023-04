Vuelos baratísimos y más trucos para comprar con Google Flights

By

A la hora de viajar, es sumamente importante ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, pues aunque viajar implica hacer gastos, no necesariamente tenemos que tirar la casa por la ventana.

Hoy te mostraremos el mejor truco para economizar en lo más costoso de tus viajes: los boletos de avión.

¿Qué es Google Flights?

Cada vez son más las personas que deciden ahorrar su dinero y descubrir los rincones del mundo que siempre soñaron, es por eso que en el 2011 Google decidió echar a andar Google Flights, una plataforma especializada en la búsqueda de vuelos de todo tipo.

No importa si tu trabajo te hace viajar seguido, si debes visitar a tus familiares lejanos, si debes viajar por alguna emergencia, o si quieres tener las mejores vacaciones, lo importante es que puedas tener las mejores opciones al comprar tus boletos y así, elegir los boletos que mejor se adapten a tu billetera.

¡Obtén los vuelos más baratos!

Si amas o necesitas viajar, pero no eres un experto en encontrar vuelos tan baratos, existen varios trucos para Google Flights que te pueden ayudar muchísimo. ¿Por qué Google Flights es nuestra opción recomendada? Bueno, porque simplemente es una herramienta segura donde lo único que debe preocuparte es encontrar el precio ideal para ti.

Utiliza filtros de búsqueda: los filtros de búsqueda de esta herramienta te permitirán buscar vuelos para una o más personas, decidir si necesitas un asiento para un bebé, si buscas vuelos de turista, premium o primera clase, entre muchos otros filtros que podrás modificar como desees.

Ir al historial de precios: los precios de los vuelos suelen cambiar dependiendo del momento en el que los compres, por lo que Google Flights tiene una opción donde puedes acceder a un historial que muestra si pagarías un precio accesible o más caro de lo normal.

Para usarla hay que ordenar los vuelos por precio e ir a la sección del historial de precios.

Seguir los precios de cera: si realmente estás decidido a encontrar los mejores precios, puedes habilitar la opción de recibir alertas. Es importante mencionar que estas alertas solo estarán relacionadas con las opciones que elegiste, donde se te notificará la evolución de los precios.

Otro increíble truco de Google Flights es una extensión secreta llamada Legrooms for Google Flights, donde podrás visualizar algunos datos a los que Google Flights no permite acceder, como el tipo de avión en el que viajarás, el tiempo que te tomará llegar a destino, las características de tu asiento y muchos otros detalles que ya no tendrías que configurar.

Ahora que toda la información, ¿a dónde planeas hacer tu próximo viaje?

