'Zelda: Tears of the Kingdom', ha causado furor en Japón a tal grado que muchos trabajadores solicitaron vacaciones para disfrutarlo.

Así como lo oyes. En Japón algunas empresas han ofrecido vacaciones especiales a sus empleados para que puedan disfrutar del último lanzamiento de la saga The Legend of Zelda. Conoce todo sobre esta curiosa y divertida decisión.

Todo sobre las vacaciones en Japón para jugar Zelda: Tears of the Kingdom

Por si no lo sabías, Zelda: Tears of the Kingdom es un juego de acción y aventura que se ha convertido en un fenómeno de ventas desde su lanzamiento el 12 de mayo. El juego, exclusivo para la Nintendo Switch, es la secuela de Zelda: Breath of the Wild, lanzado en 2017, que vendió más de 23 millones de copias en todo el mundo.

En este nuevo título, el jugador puede experimentar en un mundo abierto más grande que de el su predecesor, permitiéndole explorar tanto la superficie como el cielo. Asimismo, incluye nuevas mecánicas para enfrentarse a los diversos enemigos.



El videojuego ha recibido elogios de la crítica y los fans por su jugabilidad. Debido a esto, según el medio Japan Times, un gran número de trabajadores nipones solicitaron vacaciones para dedicarlas completamente a jugar Zelda: Tears of the Kingdom.

En este sentido, el presidente de Yahoo Japan dijo aprobar felizmente el tiempo libre a sus empleados, pues prefiere que utilicen sus días de vacaciones para jugar, en lugar de reportarse enfermos.

Según un estudio de 2020 realizado por la firma Newzoo, Japón es el tercer mercado más grande de videojuegos del mundo, después de Estados Unidos y China, con unos 68 millones de jugadores.

Cuéntanos, ¿también pediste vacaciones para jugar Zelda: Tears of the Kingdom?

