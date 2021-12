Uber Eats hizo la primera entrega de comida en el espacio

By

Uber Eats anunció la expansión de su horizonte de entrega que va más allá de la superficie de la Tierra luego de haber realizado la primera entrega de comida en el espacio. El destino fue la Estación Espacial Internacional.

La compañía se asoció con el empresario japonés y fan del delivery Yusaku Maezawa quien personalmente llevó a cabo la primera entrega de alimentos en la Estación Espacial Internacional, la cual tiene una órbita de 12 días alrededor del planeta.

La entrega se llevó a cabo el pasado 11 diciembre a las 9:40 a.m. (hora del Este), tomó 8 horas y 34 minutos desde que Maezawa salió de la Tierra para recorrer casi 400 Kilómetros hacia su destino.

“¡Es una pequeña entrega para Yusaku Maezawa, una entrega gigante para Uber Eats!” dijo el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi. “Estamos más que emocionados de haber ayudado a realizar la primera entrega exitosa de Uber Eats al espacio. Nuestro objetivo es ayudar a que la gente vaya a donde quiera y reciba lo que quiera, no importa dónde estén. Por eso estamos orgullosos de poder llevarles un pedacito de la tierra a los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Yusaku Maezawa definitivamente fue calificado con cinco estrellas en esta entrega, pese a que tardó un poco más de los 30 minutos acostumbrados“.

“Gracias por darme la oportunidad de encargarme de la primera entrega de comida [de Uber Eats] al espacio”, dijo Yusaku Maezawa. “La iniciativa y el sentido de la aventura de Uber Eats es inspirador. Nunca dejaré de desafiarme a mí mismo y espero que todos sigan haciendo lo mismo. ¡Hagamos del mundo un lugar mejor!”.

¿Qué platillos entregó Maezawa a los astronautas de la Estación Espacial Internacional?

Uber Eats y Maezawa les invitaron a los astronautas una deliciosa comida, muy diferente a la comida espacial estándar a la que ellos están acostumbrados. En la entrega especial había pollo cocido a fuego lento con brotes de bambú y cerdo estofado, jurel hervido en miso y un tazón de res en salsa dulce.

¿Qué otras cosas se han lanzado al espacio?

El 4 de octubre de 1957 fue la fecha en la cual se realizó el lanzamiento del primer satélite (Sputnik) por parte de la URSS al inmenso y aún poco conocido espacio exterior, sin embargo existe un gran listado de objetos lanzados al espacio al día de hoy.

1. La canción Across The Universe de The Beatles

“Manden todo mi amor a los extraterrestres. Con cariño, Paul“, fue el mensaje de Paul McCartney cuando la NASA la lanzó en 2008 para que cruzase el universo.

2. Un juguete de Buzz Lightyear

En el 2008 la NASA envió al espacio una figura de 23 centímetros del personaje Buzz Lightyear, con el cual se buscaba incentivar a los niños a conocer más sobre el espacio por medio de juegos y videos educativos. La figura pasó 15 meses en la estación espacial moviéndose en gravedad cero junto a sus colegas astronautas, sellando este asombroso episodio con su famosa frase “Al infinito y más allá”.

3. Trocitos de hueso y de cascarón de un dinosaurio

El 2 de julio de 1985 el astronauta Loren Acton llevó en su equipaje el fósil de un dinosaurio Maiasaura, oriundo de Estados unidos, durante la misión Spacelab 2 de Montana. Incluso los restos de este dinosaurio los llamaron El primer dinosaurio en viajar al espacio exterior para hacer honor a este evento.

4. Las cenizas de Gene Roddenberry, el creador de Star Trek

El creador de la icónica serie Star Trek falleció a los 70 años de edad en Santa Mónica California, sus cenizas fueron lanzadas al espacio junto a las de su esposa el 21 de abril de 1997, siendo los primeros seres humanos en tener un sepulcro espacial y haciendo realidad la famosa frase de la franquicia al ir “A donde nadie ha ido jamás”.

5. Un Tesla

En 2018 la marca Tesla realizó el lanzamiento de un Tesla Roadster al espacio exterior utilizando el SpaceX Heavy Falcon, el cohete más potente que el mundo había visto hasta el momento.

Sin duda esta entrega de Uber Eats debió ser la más especial en sus siete años de historia. Y si tu viajaras al espacio, ¿qué comida te gustaría que te enviaran?

