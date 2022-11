Twitter: te explicamos de manera sencilla TODO lo que está pasando

By

Twitter, además de ser una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, también es una de las más polémicas. Actualmente, tanto la red como el nombre de su nuevo dueño, Elon Musk, se encuentran en boca de todos.

Elon Musk en Twitter

Desde que Elon Musk compró Twitter en enero del 2022, la red social ha dado una serie de grandes giros inesperados. Para empezar, en el mes de julio comenzaron a limpiar la plataforma de los millones de cuentas falsas que existían.

Además, en los últimos meses se han desatado numerosos cambios en las funciones y herramientas, que han hecho de la plataforma algo muy diferente a lo que era.

Pero sobre todo, tenemos en mente el extraño momento en el que el 26 de octubre, Elon Musk llega a las oficinas centrales de la empresa con un lavamanos, el cual publicó en sus redes sociales bajo la frase Let that sink in!

Cabe mencionar que, tan solo unos días después, el empresario despidió a más de la mitad de los empleados de Twitter en todo el mundo, después de haber prometido que se conservarían al menos el 75% de los empleos.

Y claro, aunque tiempo después aceptó que eso fue un error y que muchas personas regresarían a su puesto, se sabe que este es el momento más polémico de Twitter.

El actual conflicto en Twitter

Sin duda alguna, Twitter es la red social más importante de todas, pues ahí nacieron varias de las funciones que nos han dado voz, como los hashtags, que ayudan potencialmente a difundir ideas, movimientos y noticias. Sin embargo, hoy se ve afectada por las decisiones de Elon Musk.

Uno de los cambios que más han molestado a los usuarios es que la palomita azul de ‘Cuenta verificada’ ahora tendrá un costo mensual de 162 pesos mexicanos, mientras que antes era una opción exclusiva, con fines de seguridad y gratuita.

Además, ahora los usuarios podrán pagar para publicar video y audio más duradero, así como poner anuncios para monetizar.

Verificación de Twitter

Por otra parte, Elon Musk está decidido a hacer de Twitter una red social sin filtro, que le permita a la gente expresarse para que absolutamente todos tengan voz, por lo que desde su llegada a la empresa, los mensajes de odio han aumentado un 500%.

Uno de los objetivos actuales en Twitter es evitar las cuentas falsas, las cuentas que fomentan el odio y demás, por eso es que personajes como Donald Trump han sido vetados de la plataforma.

Aunque Twitter ya contaba con esta función, ahora tendrá un nuevo comité de personas encargadas de valorar las cuentas vetadas, la libertad de expresión y la convivencia sana.

No obstante, estas nuevas reglas no solo serán para los usuarios de Twitter, sino también para los empleados, pues Elon Musk apunta a jornadas laborales de hasta 12 y 24 horas, sin oportunidad de home office.

Definitivamente, el futuro de Twitter es bastante incierto; solo basta mirar las millonarias cifras que la empresa está perdiendo diariamente. Muchos apuntan a que el liderazgo de Elon Musk no está funcionando para la red social.

Esto suele pasarle a todas las redes sociales en algún momento. ¿Cuál de los cambios de Twitter te sorprende más?

