Twinder: Así puedes encontrar a tu otra mitad en Twitter

Encontrar el amor en tiempos de Internet puede parecer una tarea fácil gracias a algunas de las apps que nos acercan a esa media naranja, pero muchas veces entre los extraños algoritmos o pago de cuotas de dichas aplicaciones, no nos la dejan muy fácil. Ahora eso parece cambiar gracias a Twinder, una cuenta de Twitter que promete ayudarte con ese crush especial que tienes en la red social.

Lee: Cómo cambiar el icono de Tinder para que nadie sepa que lo tienes descargado

¿Cómo funciona Twinder?

Estos son los pasos que deberás seguir para ver si tu crush de Twitter también siente lo mismo por ti.

1) Comienza a seguir la cuenta @Twinder_CDMX.

2) Manda un ¡mensaje directo’ a dicha cuenta, incluyendo el @ de tu crush (la persona que te gusta no lo verá, no te preocupes).

3) Twinder le enviará un ‘mensaje directo’ a tu crush diciéndole que hay alguien en Twitter interesado en él o ella (pero no te preocupes, no revelarán tu identidad).

4) Si la persona no se muestra particularmente interesada en participar, no insistirán más y te lo harán saber.

5) Pero si se interesa, lo invitarán a realizar los pasos 1 y 2.

6) Si resultan hacer match, la cuenta se los hará saber a ambos.

Lee también: Día del Hashtag: Twitter revela nuevo emoji y los más exitosos trends

¿Y qué hacer si ya tienes un match?

La cuenta de Twinder señala que a partir del último paso, las personas deben ponerse en contacto por su cuenta, por lo que no habrá ningún paso extra a seguir más que hablar y conquistar a tu crush vía Twitter. Y si ya cuentas con tu Plan Telcel Max Sin Límite, aprovecha al máximo tus redes sociales incluidas, solo con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad para poder encontrar el amor.

Así que ahora ya lo sabes, tienes una nueva forma para decirle a tu crush lo que sientes y esperar a tener suerte. ¿Te atreverías a conocer a esa persona especial por Twinder?

Ahora ve: