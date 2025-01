¿Por qué es importante borrar esas conversaciones del pasado y cerrar ciclos?

By

Si todavía te duelen esos mensajes que le enviaste a esa persona, sabes que algunas conversaciones –ya sean por mensaje directo o cara a cara– pueden atarte a una versión de ti que ya no existe.

Por eso, es importante limpiar todos tus espacios cibernéticos. Al hacerlo, no solo proteges tu privacidad, sino que también te das la oportunidad de seguir adelante.

La importancia de limpiar tu vida digital

Ya seas de las personas que dicen que no tienen nada que esconder o que simplemente te preocupes por tu privacidad, debes saber que todos los mensajes que intercambias son como pequeñas máquinas del tiempo.

Es decir, no importa si preguntaste “¿Qué dejaron de tarea para hoy?” o si dijiste “Te extraño” a las 3:00 de la mañana. Todas esas confesiones y palabras que ya no recuerdas o que no podrías repetir, forman parte de Internet. Como aprendimos en Phineas y Ferb:

“La fama es efímera, pero el Internet es eterno”.

Esto quiere decir que mientras sigas teniendo esas conversaciones guardadas, ocupan espacio en los servidores y, por lo tanto, como advierte un artículo de Wired, si no cuentan con cifrado de extremo a extremo, como en el caso de WhatsApp, podrían ser vulnerables.

Dicho de otra forma, cada mensaje antiguo es un fragmento de tu historia que alguien más podría descifrar.

Por eso, algunos portales de tecnología, como The Verge y Wired, recomiendan realizar una limpieza digital periódica. Porque, piénsalo ¿realmente necesitas esos mensajes que le enviaste a tu ex en 2017?

Lo más valioso de este acto es que, en muchos casos, al eliminar una conversación no solo te liberas de esos mensajes que tanto te lastiman, sino que también te das la oportunidad de cerrar ciclos importantes en tu vida.

En este sentido, podemos decir que los principios que rigen tu vida digital a veces pueden ser el impulso perfecto para iniciar una nueva historia a través de tus mensajes.

¿Cómo borrar tus conversaciones en diferentes plataformas?

Aunque cada plataforma tiene su propio procedimiento, la mayoría de las redes sociales comparten pasos similares para eliminar conversaciones:

Accede a la sección de mensajes de tu aplicación favorita.

Mantén pulsada o desliza hacia la derecha sobre la conversación que deseas eliminar.

Selecciona la opción ‘Eliminar chat’ y confirma la acción haciendo clic en ‘Eliminar’ nuevamente. ¡Así de simple!

Cuéntanos, ¿ya comenzaste a borrar “esas” conversaciones?

