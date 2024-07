‘Instagram comparte algunos secretos para viralizar tus ‘reels’

By

Existen muchas razones para querer hacer un contenido viral en Instagram. Quizá eres influencer, tienes un negocio o simplemente quieres compartir una historia y que llegue a miles de personas.

Pues bien, la red social ha compartido una serie de consejos y trucos para hacer que sus contenidos estrella, los reels, sean más atractivos y exitosos.

Domina el arte de los reels virales con estos consejos de Instagram

Tal como puedes ver en las capturas de pantalla que compartió la especialista en marketing digital, Lia Haberman, a través de Threads, ahora podrás encontrar en el ‘Panel profesional’ una nueva sección llamada ‘Mejores prácticas de Reels’.

En esa sección, Instagram presenta información y consejos para entender qué son los reels y cómo puedes mejorar tu rendimiento en ese formato.

Sin más, te compartimos diez consejos que ya se encuentran disponibles:

Haz que la duración sea de entre 30 y 60 segundos; evita llegar a los 90 segundos.

2. Capta la atención en los primeros 3 segundos con contenido gracioso, interesante e inesperado.

3. Solo usa hashtags (#) que estén en tendencia, pues aunque no necesariamente aumentarán tu alcance, podrían hacer que más gente te descubra al buscar alguna palabra específica.

4. Utiliza las canciones y sonidos más usados que están en tendencia.

5. Si te estás iniciando en la creación de contenido, responde los comentarios en máximo siete días y sigue manteniendo interacción con tu audiencia para aumentar tu visibilidad.

6. En todos tus reels invita a que compartan tu contenido.

7. Publica en Instagram y otras plataformas al mismo tiempo.

8. Enfócate en crear contenido relevante y con humor.

9. Sube tus reels en alta definición.

10. Publica diez o más reels al mes para que tu audiencia vea tu compromiso.

Como puedes ver, son formas prácticas y sencillas con las que puedes comenzar a experimentar.

Sin embargo, no debes olvidar que estos consejos no aplican para todos; el éxito de un canal depende su audiencia y calidad. Es decir, no hay fórmula mágica.

Por lo tanto, no olvides escuchar a tus suscriptores y buscar nuevas formas e ideas con las que puedas mantener interesada a tu audiencia.

¿Cuándo estarán disponibles estos consejos para todos?

Según Lia Haberman, esta actualización ya se encuentra disponible para todas las cuentas profesionales.

En caso de que aún no puedas encontrar esta sección, es probable que llegue a tu dispositivo en los próximos días.

Cuéntanos, ¿conoces otra forma de hacer tus reels virales en Instagram?

