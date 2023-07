TikTok: si quieres tener más seguidores, sigue nuestra guía definitiva

By

Hoy en día, TikTok es una de las redes sociales más importantes en todo el mundo, pues no solo se utiliza para entretener, sino que también es el medio por el que nos enteramos de lo que está pasando en el mundo y podemos encontrar consejos buenísimos de todo tipo.

Lee: Coreanos bailan música mexicana en TikTok: te explicamos por qué

¿Aún no logras ganar seguidores?

Desde que TikTok se convirtió en la red social más popular de todo el mundo, saber utilizarla se volvió algo fundamental. Pero ahora no es suficiente con saber utilizarla, pues también debemos comprender cómo pulir nuestro contenido y conseguir seguidores.

Pero ¿te has preguntado por qué es tan importante tener un buen número de seguidores en TikTok? La realidad es que el flujo de personas es colosal, pero conseguir su atención no es tan sencillo como parece, por lo que existen ciertos pasos a seguir para tener seguidores.

Si tienes un negocio, un proyecto, si ofreces un servicio o si tienes cosas muy importantes que comunicar, será de gran ayuda que tu perfil de TikTok tenga suficientes seguidores, pues no solo obtendrás atención, sino también ventas mucho mayores y la simpatía de miles de personas.

Lo cierto es que no a todos se les facilita conseguir tantos seguidores; no todos saben muy bien lo que deben hacer y no todos pueden pagarle a alguien que maneje sus redes sociales. Así que hoy te mostraremos la guía definitiva para conseguir seguidores en TikTok tú mismo.

Paso a paso para ganar seguidores en TikTok

Utiliza hashtags: el uso de hashtags es indispensable, pues permite que personas con intereses similares a los de tu proyecto puedan conocer tu perfil de TikTok. Además, puedes usar no solo hashtags sobre el tipo de contenido que estás subiendo, sino también los que estén de moda en el momento.

Crea dinámicas o experiencias: algo muy importante es crear juegos, experiencias o dinámicas divertidas para que los usuarios puedan interactuar con tu perfil y, por qué no, hasta llegar a hacer un trend viral.

Elige las mejores horas para publicar: es importante que identifiques cuáles son los mejores horarios para publicar tiktoks, es decir, cuándo hay mayor flujo e interacción de usuarios. Generalmente, los horarios con mayor flujo son las 12:00 p.m., las 03:00 p.m., las 06:00 p.m. y las 09:00 p.m.

Inspírate de otros creadores: es indispensable que consumas contenido de creadores similares a ti o de marcas como la tuya para poder inspirarte.

Edúcate con expertos: en TikTok, Instagram y Facebook, hay quienes se dedican a hacer videos con consejos y trucos sobre cómo crecer tu perfil de TikTok, ya sea comercial o personal.

Interactúa desde la cuenta que deseas crecer: algo que casi nadie te dice, pero que es muy importante, es comentar los tiktoks de las cuentas que sigues, principalmente si son del mismo tipo de contenido que tú haces, ya que así, los seguidores de esos creadores podrían conocer tu cuenta.

Obtén el aprecio y fidelidad de tus seguidores: desde tiempos inmemorables, el carisma es uno de los principales puntos que hace a la gente enamorarse de una marca o creador, por lo que debes recordar tratar a tus seguidores con respeto y carisma.

Sigue las tendencias del momento: no olvides por nada usar los audios virales, las plantillas virales, hacer dúos con otros creadores como tú y llevar a cabo todas las tendencias que estén de moda.

Lee: WhatsApp: ¿te gustaría tener la cuenta de tu pareja? Sigue esta guía

Otra cosa muy importante para que tu TikTok crezca es estar siempre al tanto de las noticias más relevantes de dicha red social en HolaTelcel con tu Plan Telcel Plus 4, el cual te da 10 GB para navegar en donde sea y cuando sea, con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Estamos listos para seguir todos estos pasos en TikTok. ¿Qué otros consejos nos darías para tener más seguidores?

Ahora ve: