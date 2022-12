TikTok: estos han sido los videos más vistos durante 2022

TikTok: este año, definitivamente, fue el año de esta plataforma. La monstruosa red social cada vez gana más y más usuarios y visitantes, pues sus videos cortos han revolucionado la manera en la que las personas consumimos la información y el entretenimiento.

Debido a que son muchísimos y distintos los temas que se abordan en TikTok, pues hay todo tipo de creadores, la plataforma cuenta con un público gigante y diverso, que no solo se dedica a consumir su contenido favorito, sino también a explorar todo lo que les entretenga o les sirva.

Ahora que estamos a nada de que termine el año, veamos quiénes se llevan el oro de TikTok en las diferentes categorías que te vamos a presentar.

Tiktoks populares del 2022

En México:

@santiagoperales_: todo por la escena post-créditos

@marifereyesc_: mi papá y mis hermanos al verme vestida de novia

@starprimavera: un café frío en un instante

@fer_yesh: el padre pambolero y fanático de Dua Lipa

@omahi.tiktok: el inflable de unicornio más grande del mundo.

En el mundo:

@ox_zung: !mamáaaa! El experto de stich compartió trucos que nos dejaron sorprendidos.

@rosalia: Rosalía inventó el trend Bizcochito.

@lav_sings: demostró sus grandes habilidades vocales en el #DesiTok.

@robertirwin: el conservacionista y su padre nos enseñan a preservar la fauna en el planeta.

@thammachad: el famoso creador tailandés, Thammachad, recibe un premio fabuloso.

Las canciones que dominaron TikTok 2022

En México:

Efecto: Bad Bunny

Me porto bonito: – Bad Bunny & Chencho Corleone

Una noche en Medellín: – Cris Mj

Ultra Solo: – Polimá Westcoast & Pailita

Mujeriego: – Ryan Castro

En el Mundo:

Ginseng Strip 2002: Yung Lean

Sunroof: Nicky Youre & dazy

Wait a Minute: WILLOW

Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral: WZ Beat

Cool for the Summer: Demi Lovato

Jiggle Jiggle: Duke & Jones & Louis Theroux

Me Porto Bonito: Bad Bunny & Chencho Corleone

About Damn Time: Lizzo

L$d: Luclover

Una Noche En Medellín: Cris Mj

Creadores más populares

En México:

@andresgjohnson: Graciosos consejos de vida.

@jlynsky23: Belleza de TikTok.

@cainguzman: Los amigos más divertidos.

@tammy.parra: Los outfits más tendenciosos.

@marianacantu_: Estilo de vida.

En el mundo

@badbunny: el Conejo Malo tiene los fans más fieles a sus videos.

@luvadepedreiro: el joven futbolista tiene a sus fans entretenidos.

@bayashi.tiktok: ASMR y comida, la mejor combinación.

@dylanmulvaney: una chica transgénero documenta su proceso.

@astrosamantha: la astronauta de la Agencia Espacial Europea que nos tiene en la luna.

Además de lo entretenido que es TikTok, también amamos su lado educativo, pues aprendemos miles de cosas; sus lifehacks, que nos salvan de apuros; los videos sobre datos curiosos; los de la flora y fauna más sorprendente; los de moda y muchísimo más.

Por todo esto, hoy celebramos todos los grandes momentos que TikTok nos ha dado a lo largo del año.

Es indudable que este año TikTok nos dio los mejores momentos. ¿Crees que el siguiente año pueda ser aún mejor?

