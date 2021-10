Telegram festeja récord de usuarios y WhastApp lanza nueva actualización

Cada vez hay más usuarios que utilizan Telegram, sobre todo si en algún momento WhatsApp se encuentra fuera de servicio. Sin embargo, la app de Facebook no quiere dejar de innovar para, finalmente, seguir siendo la app más utilizada en el mundo. Es por ello que sigue trabajando en nuevas actualizaciones.

Tras algunas fallas técnicas que sufrieron Instagram, WhatsApp y Facebook hace algunos días, muchos recurrieron a Telegram para comunicarse con compañeros de trabajo, amigos o familiares, obteniendo 70 millones de nuevos usuarios en la plataforma.

Gracias a esa nueva cantidad de personas dentro de la app, Telegram ya festeja mil millones de usuarios con dispositivos Android. Sin duda, un festejo merecido tras la serie de innovaciones que ha estado lanzando la plataforma para volverla una herramienta segura y divertida.

Telegram, incluso, tiene más actualizaciones y modalidades en diseño y emojis que WhatsApp y es en este escenario que Facebook, la empresa dueña de la app, recientemente anunció una nueva función.

Unos meses atrás, WhatsApp lanzó la primera beta de una herramienta de llamadas grupales con opción a unirse en cualquier momento que será mucho más sencilla de lo que imaginamos. Ahora no tendrás que hacer nada más que darle clic al botón ‘Unirse’ desde el chat grupal en el que se inició la llamada y listo, ¡formarás parte de la llamada!

“Con el aumento de la popularidad de las llamadas grupales, la integración de la función de llamadas a las que puedes unirte una vez que hayan comenzado brinda a los usuarios de WhatsApp una nueva forma espontánea de conectarse con sus grupos familiares y de amigos”, se lee en un comunicado oficial de WhatsApp.

Además, la notificación de una llamada grupal llevará el mismo nombre del grupo desde el que se realizó, en vez del contacto que está realizando la llamada. Por otro lado, en la lista de chats podrás observar si hay una llamada en curso y unirte en cualquier momento.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021