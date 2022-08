¿Te dejaron solo en un grupo de WhatsApp? Mira cómo aprovecharlo

By

WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada en todo el mundo; su gran versatilidad convierte a la app en una herramienta de uso diario, tanto personal como laboral. Por ello, no nos sorprende que cada vez más equipos de trabajo utilicen los grupos de la app como el principal medio de comunicación.

¿Todos se salieron del chat grupal y no sabes qué hacer?

Es probable que te hayas encontrado en esta situación: pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que únicamente quedas tú. Es probable que tu primer instinto sea salir del grupo también, pero no es la única opción, pues le puedes dar diversos usos a este chat.

No importa si utilizas los grupos de WhatsApp para trabajar o simplemente para ponerte de acuerdo para una salida familiar o con amigos, puedes encontrarle un buen uso a estos grupos donde tus colegas de trabajo o tus tías te han dejado solo.

Utiliza el grupo de WhatsApp como una nube de almacenamiento

Primero que nada, debes saber que no importa de qué asunto era el chat grupal del que todos se marcharon, puede ser que tengas grupos como “Cena de Navidad” o “Cumpleaños de la tía fulana” a los que ya no sueles entrar y cuando lo haces te encuentras con la sorpresa de que todos se han ido. Pero no importa, la mejor manera de aprovechar estos chats es volviéndolos una nube de almacenamiento gratuita.

Paso a paso para usar un chat grupal de WhatsApp como nube de almacenamiento

Lo primero que debes hacer es cambiarle el nombre al grupo . Procura utilizar un nombre que recuerdes para que te sea más fácil encontrarlo, por ejemplo: “Notas importantes” o “Fotos importantes”. De esta manera, cuando mandes alguna información que necesites tener a la mano, podrás ingresar al grupo y encontrarla de forma rápida y sencilla.

. Procura utilizar un nombre que recuerdes para que te sea más fácil encontrarlo, por ejemplo: “Notas importantes” o “Fotos importantes”. De esta manera, cuando mandes alguna información que necesites tener a la mano, podrás ingresar al grupo y encontrarla de forma rápida y sencilla. Ahora deberás vaciar ahí tu preciada información para tenerla siempre a la mano. Únicamente deberás enviar un mensaje a dicho grupo con la información en cuestión; la única diferencia es que solamente tú tendrás acceso a ella.

Sin duda, seguiremos encontrando nuevos usos para la plataforma, pues su amigable interfaz hace de la app una gran aliada para la cotidianeidad. Sigue pendiente de HolaTelcel y descubre más consejos que te pueden hacer la vida más fácil.

Y tú, ¿ya conocías este uso para la plataforma?

