SmartCar: cómo y por qué hacer nuestro auto inteligente

En los últimos años, la tecnología en torno al sector automotriz se ha desarrollado de manera acelerada, brindándonos constantemente nuevas herramientas para el confort y la movilidad de los usuarios.

En ese sentido, diversas compañías de autos han mencionado que el software de los automóviles representará el 90% de los avances del futuro, pues entre otras cosas se busca poder administrar distintas funciones de nuestro automóvil por medio de nuestros smartphones y así, disfrutar de una nueva forma de movilidad.

Lee: Checo Pérez: ¿por qué fue una de las mejores carreras de su historia?

Con la innovación y la tecnología de Telcel, lleva todo el entretenimiento contigo y conecta hasta 5 dispositivos para que tus acompañantes puedan ver series mientras viajan, así como para escuchar música o tus podcast preferidos mientras conduces.

Desde tu celular, accede a la ubicación de tu vehículo, revisa tus hábitos de conducción y entre otras cosas, recibe alertas en caso de que tu vehículo sufra alguna colisión.

Conecta tu SmartCar de Telcel al puerto OBD-II y disfruta de un mecánico virtual que te notificará sobre posibles fallas, para que siempre viajes seguro.

Con el respaldo de Rescatel Plus, tú y tu familia podrán sentirse seguros y tranquilos con la asistencia médica, automovilística y legal disponible las 24 horas, los 365 días del año .

Lee: Regreso a clases: cinco aplicaciones para el estudio y el cuidado personal

CírculoAzul Telcel e INTERprotección te invitan a proteger tu auto y al mismo tiempo hacerlo un vehículo inteligente. Lo único que tienes que hacer es contratar una póliza de cobertura amplia y listo, tendrás un SmartCar de Telcel con 2 GB para navegar.

Para hacer válido este beneficio, sigue los siguientes punto:

Recuerda que con esta promoción NO requieres utilizar tus puntos CírculoAzul Telcel.

Aprovecha la oportunidad de hacer tu vehículo inteligente con CírculoAzul Telcel y sigue navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Términos y condiciones

Es responsabilidad del cliente seguir los términos y condiciones aquí contenidos para que pueda hacer efectiva la promoción.

Promoción exclusiva para clientes CírculoAzul Telcel.

Aplica para pólizas de Coche Seguro contratadas en inter.mx con cobertura amplia del XXX de 2022 hasta el XXX de 2022 antes de las 23:59, tiempo del centro o hasta agotar existencias.

Válido para las primeras 200 personas en contratar dentro del período de la promoción.

Válido solo para 200 dispositivos SmartCar.

Se deberá pagar totalmente en línea, de contado o 6 y 12 meses sin intereses (con tarjetas participantes) en el periodo de la promoción.

No aplica planes de pago mensual, trimestral y semestral (diferidos en la plataforma digital de seguros inter.mx).

Aplica únicamente para pólizas contratadas con cobertura amplia.

Aplica únicamente para pólizas pagadas con el código ‘’INTERSMARTCAR” al momento de contratar en el campo “código de promoción”.

Únicamente se enviará el dispositivo SmartCar a aquellas pólizas que estén totalmente pagadas de contado dentro del período de la promoción, de lo contrario no aplica.

Un dispositivo SmartCar por cliente.

Para hacer válida la promoción recibirás un correo dentro de los primeros 5 días hábiles (posteriores a la contratación del seguro) con los pasos a seguir, revisa tu bandeja de spam o promociones, en caso de no recibirlo comunícate al 55 44246837.

Deberás de cumplir con los tiempos establecidos en el correo para entregar la documentación, de lo contrario no se aplicará la promoción.

Tendrás 10 días naturales a partir de que se envía el correo para enviar la documentación completa solicitada, de lo contrario la promoción no será válida.

Al enviar la documentación en tiempo y forma, se enviará tu dispositivo SmartCar al domicilio del titular a los 30 días naturales posteriores a tu contratación, se indicará la fecha por correo electrónico.

El dispositivo SmartCar se enviará al domicilio que el titular de la póliza haya registrado en el formulario.

La póliza tendrá que estar pagada y vigente antes del envío del dispositivo.

La información deberá corresponder al titular de la póliza, de lo contrario la promoción no será válida.

Aplica únicamente para nuevas contrataciones, no aplica en renovaciones.

INTERprotección es el único responsable ante los clientes CírculoAzul Telcel que deseen hacer válida la promoción respecto a precios, cumplimiento de todo lo descrito en la póliza y demás circunstancias que pertenezcan a sus productos o servicios.