Smallville: un pueblo habitado por agentes de inteligencia artificial

Hace apenas unos años, todos veíamos a las inteligencias artificiales como algo completamente lejano que revolucionaría al mundo. Para muchos, estas se encargarían de hacer a los autos volar; otros apuntaban a que llegarían increíbles avances médicos, mientras que algunos otros estaban seguros de que las inteligencias artificiales simplemente querrían dominar al mundo.

Las inteligencias artificiales hoy

Es verdad que la tecnología llegó mucho antes que las inteligencias artificiales, cambiando por completo la vida de las personas al mejorar las comunicaciones, el entretenimiento, la salud, la cultura y mucho más. Pero hay algo que puede involucrarse en nuestras vidas aún más: la inteligencia artificial.

Hasta hace poco, resultaba sorprendente que aparatos como Alexa o Google Home pudieran recibir órdenes, hablar con nosotros y apagar las luces de nuestra casa; pero las inteligencias artificiales han avanzado mucho más rápido de lo que imaginábamos y hoy comienzan a adoptar cada vez más habilidades humanas.

Conoce Smallville

Recientemente, investigadores de la Universidad de Stanford y de Google crearon un nuevo pueblo; lo interesante es que este cuenta con únicamente 25 habitantes, pero de inteligencia artificial impulsada por el modelo detrás de ChatGPT.

Aunque parezca extraño, los habitantes de Smallville son completamente capaces de realizar actividades humanas como despertarse, hacer el desayuno, conversar entre ellos e incluso disgustarse por diversas circunstancias.

En el pueblo instalaron casas, parques, escuelas, cafés, bares, tiendas y más. Es muy similar a The Sims, pero con los gráficos de The Legend of Zelda: A Link to the Past de Super Nintendo.

Los creadores de Smallville son Joon Sung Park, Joseph O’Brien y Carrie Cai, quienes se ayudaron de GPT 3.5 de OpenAI.

El nombre del estudio presentado es Agentes generativos: simulacros interactivos del comportamiento humano y hasta ahora ha dado señales de que los habitantes de inteligencia artificial son capaces de producir conductas individuales y sociales bastante creíbles.

Conoce a los habitantes de Smallville

Todos los habitantes de Smallville tienen nombre y apellido. Uno de ellos es John Lin, que trabaja en la farmacia Willow Market and Pharmacy y ama ayudar a los demás. Su esposa Mei Lin es profesora universitaria, mientras que su hijo Eddy Lin estudia teoría musical.

Así mismo, existen otras familias e individuos en Smallville regidos por inteligencia artificial y que conviven entre sí todo el tiempo, de la misma manera que los seres humanos lo hacemos día con día en la vida real.

Por su parte, los investigadores de Google y de la Universidad de Stanford mencionaron al respecto que “Elementos creíbles del comportamiento humano pueden potenciar aplicaciones interactivas, que van desde entornos inmersivos hasta espacios de ensayo para la comunicación interpersonal y herramientas de creación de prototipos”.

Después de conocer este pueblo con habitantes de inteligencia artificial, ¿qué tan cerca crees que estemos de convivir con robots?

