A pesar de que grandes competencias de apps de mensajería instantánea han surgido en los últimos años, lo cierto es que WhatsApp continúa siendo la número uno a nivel mundial, con más de dos mil millones de usuarios activos todos los días. Por esa razón, se ha convertido en una necesidad implementar más normas de seguridad y privacidad.

Entre las normas de privacidad está por implementarse una nueva, en la que tendrán que pagar una multa aquellas personas que agreguen a otras a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento y con fines comerciales.

WhatsApp, ¿ahora tendrás que pagar multa si agregas a alguien a un grupo?

Esta nueva normatividad aún no es oficial en WhatsApp, sin embargo, ya se ha aplicado en ciertas situaciones vividas en España, en donde la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido que multar a personas por no pedir permiso a los demás de ser agregados a un grupo, los cuales fueron creados para comercializar y no respetaron la privacidad de los usuarios.

Se cree que tras lo vivido en España, WhatsApp podría modificar dentro de muy poco sus políticas de seguridad y privacidad, de tal manera que las multas sean oficiales en todas partes del mundo. Así que, antes de agregar a alguien a un nuevo grupo de WhatsApp, ¡pregúntale primero!

¿Cuánto es la multa por agregar a alguien a un grupo de WA?

La multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos ha sido de 4,000 euros, poco menos de cien mil pesos mexicanos. Esta multa se implementó después de que una usuaria demandara haber sido agregada a un grupo de WhatsApp de un club deportivo al cual no pertenecía desde hace más de diez años.

Y es que compartir un número de teléfono a terceros sin su consentimiento es un acto que vulnera su confidencialidad. Por esa razón, deberás ser mucho más cuidadoso la próxima vez que quieras crear un grupo de WhatsApp.

Claro que esta normatividad no aplica en los clásicos chats familiares o de amigos, en los que se organizan para una comida familiar, asuntos del trabajo o simplemente para conversar. No hay nada de qué preocuparse, más que de seguir disfrutando WhatsApp sin límite gracias a tus Recargas Amigo Sin Límite de Telcel y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Qué opinas de las nuevas multas que podrían llegar a WhatsApp? ¿Te ha sucedido que te agregan a un grupo sin tu permiso? 🤔

