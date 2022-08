Obtén tu router a 24 meses sin intereses con Internet en tu Casa Plus 5G 4 de Telcel

La mejor forma de navegar con tu conexión WiFi en la comodidad de tu hogar es con Internet en tu Casa Plus 5G 4 de Telcel. Este servicio te proporciona la mejor conexión con la mayor cobertura en cualquier ubicación de tu casa.

Lee: ‘Yo soy Betty, la fea’ y el giro inesperado que podría tener la nueva versión

Debes saber que la instalación es sumamente sencilla y tenemos diversos planes para que elijas el que más se acomode a tus necesidades, ya sea que lo necesites para trabajar, jugar o ver servicios de streaming, este servicio sin duda cumplirá con todas tus expectativas.

Te contamos acerca de los routers para que te decidas a contratar y en un dos por tres, disfrutes de toda la conectividad que te brinda #TelcelLaMejorRed.

Además de disfrutar de una gran conectividad, Internet en tu Casa Plus 5G 4 de Telcel, te proporciona beneficios adicionales. Aquí te contamos todos los detalles.

Lee: Capítulos de ‘Game of Thrones’ para entender ‘House of the Dragon’

Tienes hasta el 17 de agosto para obtener tu modem a 24 meses sin intereses, para disfrutar de todos los beneficios de Internet en tu Casa Plus 5G 4 de Telcel:

7. El pago mensual de $29 corresponde al equipo QUAMTUM MODEM CONNECT 1 con un Pago Inicial de $749 considerando un 10% de enganche y un 0% de financiamiento, el pago mensual de $44 corresponde al equipo ZTE ROUTER MC801A con un Pago Inicial de $1,149 considerando un 10% de enganche y un 0% de financiamiento y el pago mensual de $56 corresponde al equipo ZTE ROUTER MC7010CA con un Pago Inicial de $1,489 considerando un 10% de enganche y un 0% de financiamiento al contratar el Plan Internet en tu Casa Plus 5G 4 con Renta de $499, disponible para su contratación y uso únicamente dentro del territorio nacional en donde se cuente con cobertura garantizada 4G LTE y dentro de la ubicación configurada al momento de realizar la primer conexión/sesión de datos. Consulta mapas de cobertura en www.telcel.com/cobertura. Velocidad de navegación máxima de hasta 40 Mbps para el Plan Internet en tu Casa Plus 5G 4. El uso de los MB ilimitados se encuentra sujeto a la Política Antifraude en el Uso de Servicios Ilimitados disponible en www.telcel.com/antifraude. El módem deberá permanecer en la ubicación configurada en su primer navegación/sesión de datos. Si el módem es cambiado de ubicación el servicio será suspendido hasta que el módem sea colocado nuevamente dentro de la ubicación inicialmente configurada. El usuario podrá, en cualquier momento, solicitar un cambio de domicilio para poder hacer uso del servicio a través del Modem adquirido en un domicilio distinto a aquel originalmente configurado. EL CAMBIO DE DOMICILIO DEBERÁ SOLICITARSE DIRECTAMENTE EN CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES TELCEL O LLAMANDO A SERVICIO A CLIENTES TELEFÓNICO AL 25813333 O DESDE TU TELCEL AL *111 Y DEBERÁ CUBRIR UNA CUOTA ADMINISTRATIVA DE $100.00 IVA incluido. Si el Plan Tarifario es cancelado a solicitud del titular de forma anticipada al Plazo Mínimo de Contratación al que se comprometió, deberá cubrir la pena convencional por terminación anticipada establecida en el Contrato de Prestación de Servicios. El servicio no incluye el uso de voz ni de mensajes de texto SMS. Información en www.telcel.com y Centros de Atención a Clientes Telcel. Imágenes ilustrativas. Color del equipo sujeto a disponibilidad en punto de venta. Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Vigencia del 11 al 17 de agosto de 2022.