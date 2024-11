Cuida tu smartphone y estrena cada año con Telcel UP

En un mundo cada vez más conectado, donde el smartphone es una herramienta indispensable, ¿te imaginas qué pasaría si algo le sucediera? Para que no tengas que preocuparte por eso, protege lo que más te importa con Telcel UP.

Telcel UP es un servicio que cubre tu teléfono, tablet o módem frente a los imprevistos y daños accidentales más comunes, como pantallas rotas, robos y fallas eléctricas o mecánicas**, e incluso el reemplazo de tu batería*. Con Telcel Up, tu equipo estará protegido y tendrás la tranquilidad que necesitas.

El proceso de contratación es muy sencillo. Puedes hacerlo al momento de adquirir tu equipo en un Plan Telcel Plus o dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la compra. Solo necesitas visitar tu Centro de Atención a Clientes más cercano.

Y si quieres estrenar equipo cada año, con Telcel UP puedes hacerlo al renovar tu Plan de Renta antes de finalizar el plazo de contratación de 18, 20, 24 o 36 meses y entregando tu dispositivo en óptimas condiciones.

Lo mejor de todo es que los precios de Telcel UP van desde $99 al mes hasta los $279, dependiendo del costo de tu smartphone.

Y si buscas una opción más económica, Telcel UP Lite te ofrece una cobertura básica para equipos con un valor de hasta $9,000. Si quieres conocer más detalles, acude a tu Centro de Atención a Clientes más cercano.

No dejes nada al azar. Protege lo que más te importa con Telcel UP y comienza a disfrutar de la mayor Cobertura y Velocidad sin preocupaciones.

Si ya cuentas con Telcel UP y necesitas reportar algún incidente, simplemente comunícate al *788 sin costo desde tu Telcel o al 800 099 0802 en un horario de 07:00 a 23:00 horas, de lunes a domingo, o haz clic aquí.

¡No lo pienses más y sube tu experiencia al siguiente nivel!

Yo tengo un Plan Telcel, ¿y tú?

La contratación del producto Telcel UP es OPCIONAL y podrá ser cancelado en cualquier momento momento marcando al *111.

1) Telcel UP es un seguro ofrecido por Allianz México, S.A., Compañía de Seguros, como contrato de adhesión y es administrado por Asurion México, S. de R.L. de C.V. Telcel UP protege el teléfono contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible. El teléfono de reemplazo podrá ser nuevo o renovado, a discreción de Allianz. Consulta los términos y condiciones en telcel.com. Telcel UP es un producto registrado ante la CNSF-S0003-0107-2017 y la CONDUSEF-000753-02.