Aviso de Privacidad de Activaciones Telcel

Identidad y domicilio del Responsable

El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la persona moral Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Telcel”) con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Lago Zúrich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, México.

Usted puede consultar el presente Aviso de Privacidad en el momento de su registro.

Categorías de datos personales sujetas al tratamiento

Para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el presente aviso de privacidad, es necesario recabar y dar tratamiento a las siguientes categorías de Datos Personales:

Datos de identificación.

Datos de contacto.

Le informamos que para cumplir con lo establecido en el presente Aviso de Privacidad no se recabarán ni tratarán datos personales de los considerados como sensibles por la normatividad.

Finalidades primarias

Telcel tratará sus datos personales antes descritos para realizar las siguientes finalidades primarias:

Para realizar el registro de su participación en la activación Telcel.

Para identificarle en la activación Telcel.

Para realizar todas las actividades de la activación Telcel.

Contactarle para dar seguimiento a cuestiones relativas a su participación en la activación Telcel.

Enviarle notificaciones y avisos relacionados con la activación Telcel.

Para realizar actividades de análisis de la información y datos relacionados con su persona, de procesos automatizados y diversas técnicas y tecnologías de análisis de datos.

Atención y seguimiento de dudas, quejas y/o comentarios.

En su caso, realizar reportes y dar cumplimiento a políticas y procedimientos de carácter interno.

Dar cumplimiento a obligaciones legales previstas en la normatividad aplicable y atender requerimientos solicitados por las autoridades competentes, que, en el ámbito de su control y especialidad, lo requieran de manera fundada y motivada.

Finalidades secundarias

Si usted no se opone, Telcel tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las siguientes finalidades secundarias:

Para que posteriormente a la realización de la activación Telcel, contactarle para hacerle llegar invitaciones para participar en las dinámicas de Experiencias Telcel y/o por dispositivos inteligentes.

Envío de encuestas para mejorar el uso de nuestros Servicios y conocer su experiencia en las actividades de la activación Telcel.

Si usted no desea que Telcel trate sus datos personales para la finalidad descrita en este apartado, por favor envíe un correo electrónico a la dirección datospersonales@telcel.com. Usted podrá cambiar de opción en cualquier momento.

Transferencias

Telcel para cumplir con las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos y para los cuales no es necesario su consentimiento.

Medios para ejercer Derechos ARCO

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico al Departamento de Datos Personales de Telcel a la dirección datospersonales@telcel.com donde se le atenderá en tiempo y forma.

Su petición deberá ser realizada a través solicitud única para el ejercicio de derechos ARCO / revocación del consentimiento / uso y/o limitación de datos y dicha solicitud contiene todos los elementos para poder atender su solicitud conforme a la normatividad. Para que el Departamento de Datos Personales de Telcel pueda darle seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal, deberá acreditar correctamente su identidad para lo que es necesario que complete todos los campos indicados en la solicitud y lo acompañe con copia de alguna de las identificaciones oficiales vigentes que se señalan en el mismo.

En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea errónea o insuficiente, o bien, no se acompañen los documentos de acreditación correspondientes, el Departamento de Datos Personales de Telcel, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podrá requerirle que aporte los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. Usted contará con diez (10) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.

El Departamento de Datos Personales de Telcel le comunicará la determinación adoptada, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la solicitud.

Oposiciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando su solicitud al Departamento de Datos Personales de Telcel a la dirección de correo electrónico datospersonales@telcel.com. Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento para atender su solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior.

En caso de que su solicitud resulte procedente, el Departamento de Datos Personales de Telcel lo registrará en el listado de exclusión propio de Telcel con el objeto de que usted deje de recibir nuestras promociones.

Cookies y otras tecnologías

Le informamos que en nuestros sitios de internet y aplicaciones podemos hacer uso de cookies, web beacons y otras tecnologías de rastreo que nos permiten cumplir con las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad. Todos nuestros sitios cuentan con una política de cookies aplicable que usted podrá consulta en el sitio: https://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/uso-cookies

Autoridad de protección de datos personales

En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para hacer valer cualquier inconformidad relacionada con su derecho a la protección de datos personales.

Cambios en el Aviso de Privacidad

Telcel se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, Telcel le informaran cualquier cambio a través del correo electrónico que usted haya proporcionado al momento de su registro.

Fecha de última actualización

Agosto 2024