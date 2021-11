Samsung Galaxy A02, un equipo al alcance de tu mano

By

Con Telcel puedes estrenar a lo grande como un increíble Samsung Galaxy A02, con cualidades y características que te encantarán. Continúa leyendo y conoce todo sobre el que podría ser tu nuevo equipo a estrenar.

Galaxy A02, ¡todas las cualidades que lo vuelven un equipo espectacular!

Gran pantalla, gran entretenimiento

El Samsung Galaxy A02 cuenta con una pantalla muy amplia de 6.5 pulgadas HD+, ofrece una experiencia envolvente para que puedas disfrutar de tu contenido favorito. Su nivel de brillo es excelente para que puedas verlo sin problema bajo la luz del sol, incluso. De esta forma no te perderás tus mensajes importantes y estarás comunicado en todo momento.

Además, podrás disfrutar en grande tus imágenes y videos ya que esta pantalla es capaz de desplegar hasta 16 millones de colores. Así que por el colorido de tu contenido multimedia, ni te preocupes.

Leer: Estos son los 21 nuevos emojis que se estrenarán en 2022

Batería

La batería de este equipo es de 5,000 mAh, tendrás energía para todo tu día. Como tiene mayor capacidad, puedes pasar menos tiempo buscando un cargador y más tiempo disfrutando de todo lo que te gusta en tu teléfono.

Para que te des una idea del rendimiento de esta batería, basta con que te digamos que una carga completa es suficiente como para escuchar audio durante horas seguidas. ¿Te imaginas?

Diseño funcional y fresco

El diseño del Galaxy A02 es delgado y llamativo, pues cuenta únicamente con 9.1 milímetros de espesor. Su cubierta con textura hace que tenga un agarre firme y su tamaño, aunque amplio, es lo suficientemente cómodo como para que lo puedas sostener sin problema con una sola mano. Está disponible en colores negro, azul y rojo, para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus gustos y tu personalidad.

Fotografías sin límite

Este equipo te ofrece una cámara principal de 13 megapíxeles con auto-enfoque y una cámara macro de 2 megapíxeles, mientras que la cámara frontal para selfies es de 5. Con este conjunto de cámaras podrás tomar divertidas y nítidas imágenes, así como grabar video sin problema, para que puedas compartir sin problema tus mejores creaciones con tus amigos y familiares.

La cámara principal permite un zoom hasta 8x, con el cual podrás lograr acercarte a los objetos lejanos que quieras fotografiar. Si se trata de video, podrás grabar en calidad video Full HD (FHD, 1920 x 1080) a 30 cuadros por segundo. Y para que no sufras por las fotos en la noche o con poca luz, la cámara principal incluye un flash automático. Ya no hay pretexto para no estar comunicado con lo último de la tecnología.

Diseñado para un rendimiento óptimo en el Galaxy A02

El Galaxy A02 está diseñado para acompañarte en tus tareas diarias, ya que cuenta con 3 GB de memoria RAM para un rendimiento fluido y con 32 GB de almacenamiento interno. Además, puedes agregar hasta 1 terabyte de espacio con una tarjeta MicroSD y así podrás seguir guardando todas tus fotos y videos, así como tus aplicaciones favoritas.

Todas estas funciones en el Galaxy A02 se deben en gran parte al procesador que utiliza, y que es el MediaTek MT6739 que te ofrece cuatro núcleos de hasta 1.5GHz para que tengas el poder suficiente de utilizar todas tus redes sociales, de mensajería y de comunicación que ya son parte de tu vida diaria.

Leer: Google Maps estrena nuevas funciones para ayudarte durante la fiebre navideña

Encuéntralo en la Tienda en línea de Telcel, para que siempre estés conectado con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad

Ahora ve: