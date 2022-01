Remix de Instagram: mezcla de videos al estilo TikTok

Sí, aunque la aplicación de videos cortos TikTok fue pionera al introducir la función Dúos, en la cual la pantalla se divide en dos y se ven dos videos diferentes, Instagram no quiere quedarse atrás. La red social que pertenece a Meta le da la bienvenida a Instagram Remix, una nueva función que permite mezclar o realizar colaboraciones a partir de cualquier video en Instagram.

Cabe mencionar que Instagram ya nos había presentado la función Remix desde marzo de 2021, pero únicamente disponible en el apartado de Reels (vía TechCrunch). Sin embargo, la red social amplifica la herramienta para poder hacer un Remix de cualquier video público en Instagram.

De manera concisa, Instagram Remix permite remezclar videos o los archivos multimedia de la red social. El objetivo es crear nuevos videos y contenido más diverso y original que pueda interesarle a tus seguidores.

“Remix te brinda formas de responder y reinventar los videos creativos que compartes en Instagram todos los días, colaborar con otros y ser descubierto por nuevas audiencias. Ahora estamos anunciando la posibilidad de remezclar cualquier video público nuevo en Instagram, además de Reels”, dijo Alexandru Voica, gerente de comunicaciones de tecnología EMEA, en redes sociales.

We love seeing our community get creative with a Remix moment on Reels. 😎

Starting today, we are rolling out a feature where you can Remix any new public video that you see on Instagram. 🙌

Videos posted prior to this launch will not be affected. pic.twitter.com/X8zH7QV8wS

— Instagram (@instagram) January 20, 2022