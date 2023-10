¿Qué tan privado es el modo incógnito de Google?

By

Por diversos motivos, el ‘modo incógnito’ de Google se ha convertido en una de las herramientas más útiles para navegar Internet; sin embargo, muchos desconocen para lo que sirve realmente.

¿Qué es el ‘modo incógnito’ de Google?

En pocas palabras, el ‘modo incógnito’ es una opción de navegación que te permite visitar cualquier página de Internet sin que se guarden datos de actividad de tu dispositivo, como el historial de búsqueda y las cookies.

Esto suele ser muy útil cuando compartes o prestas tu smartphone o computadora y no quieres que vean lo que has hecho en Internet. Sin embargo, debes tener en cuenta que el ‘modo incógnito’ solo ocurre en tu dispositivo, no en la red ni en los servidores a los que te conectas.

Es decir, el ‘modo incógnito’ no te hace invisible en Internet, por lo que si quieres cuidar de tu privacidad, existen diferentes formas en las que puedes hacerlo:

Un consejo para evitar que personas ajenas vean los sitios en los que navegas es no ingresar a redes WiFi desconocidas, ya que pueden intentar acceder a tu información.

Otro consejo es que antes de ingresar a cualquier sitio de Internet te asegures de que tenga un candado en la parte superior izquierda de la barra de búsqueda de Google. Esto certifica que tanto tus datos de navegación como las transacciones bancarias son seguras.

Sumado a esto, en los últimos años se han popularizado servicios como las VPN (redes virtuales privadas); capaces de encriptar tu información y cambiar tu ubicación de manera virtual.

Por último, si quieres navegar de forma privada dentro y fuera de casa, te recomendamos usar siempre tus datos móviles. De esta forma, además de que tu conexión será segura, puedes mantener a salvo tu privacidad mientras usas herramientas como el ‘modo incógnito’ o las VPN.

