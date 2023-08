¿Qué es y cómo resolver la parálisis de las tareas pendientes?

By

Si a veces sientes que tienes a tu disposición demasiada información al grado de no querer hacer nada, entonces puede que padezcas el fenómeno denominado por la doctora Mary McNaughton-Cassill como parálisis de las tareas pendientes, es decir, la incapacidad de tomar acción debido a una sensación de exceso de opciones o de expectativas.

¿Qué es la parálisis de las tareas pendientes?

La parálisis de las tareas pendientes puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género o nivel de experiencia. Sin embargo, es especialmente común en los milenials.

Hay muchas razones por las que los milenials pueden ser más propensos a la parálisis de las tareas pendientes, algunas de ellas son:

Si te sientes paralizado por las tareas pendientes, no estás solo, hay muchas cosas que puedes hacer para superar este problema.

Una forma de lidiar con la parálisis de las tareas pendientes

Algunas de las formas más sencillas de lidiar con este padecimiento son: desglosar las tareas más grandes en pequeñas, establecer plazos que contemplen tus ritmos de trabajo y tomar descansos cuando te sientas abrumado, para relajarte y despejar tu mente.

La parálisis de las tareas pendientes es un problema real pero no tiene por qué ser un obstáculo para el éxito, pues una forma de superarlo es con ayuda de herramientas de planificación,comoTodoist, Microsoft To Do, PomoPlanner.

Algunas de las características más comunes de este tipo de aplicaciones incluyen:

Listas de tareas

Calendarios

Recordatorios

Notas

Seguimiento del tiempo

Sincronización con otros dispositivos

Con las aplicaciones de planificación puedes mantenerte organizado, realizar seguimiento de tareas y cumplir con los plazos tanto en la escuela como en el trabajo. Incluso pueden ayudarte a identificar áreas en las que estás perdiendo tiempo y a hacer cambios para cumplir con tus metas.

En resumen, usar una app de planificación puede ser lo que necesitas para superar la parálisis y alcanzar tus objetivos.

Cuéntanos, ¿Qué otras aplicaciones conoces que te ayuden a lidiar con la parálisis de las tareas pendientes?

