¡Prueba el filtro oficial de ‘Spider: Man No Way Home’ en Instagram!

Ya puedes usar el filtro oficial de 'Spider-Man: No Way Home' para tus historias de Instagram y muchos otros efectos más.

Esta semana estrenó una de las películas más esperadas del año y los fans de Marvel no han dejado de compartir lo que piensan sobre ella. Si tú también quieres festejar el lanzamiento de la que muchos llaman “la mejor película del UCM”, puedes hacerlo con el filtro oficial de Spider: Man No Way Home de Instagram y compartirlo en una historia con tus seguidores.

¿Cómo usar el filtro oficial de Spider: Man No Way Home de Instagram?

La cuenta oficial de Instagram de la nueva película de Spider-Man lanzó el filtro oficial para que los fans puedan decorar sus historias y compartir lo que quieran sobre esta cinta.

Para poder usarlo realiza los siguientes pasos:

Crea una nueva historia al dar clic en el ícono + de tu perfil y luego selecciona ‘Historia’.

Selecciona ‘Cámara”, el rectángulo negro de la izquierda.

A los costados del botón blanco con el que grabas tu historia encontrarás una serie de efectos. Desliza hacia la izquierda hasta llegar al ícono de lupa llamado ‘Explorar efectos’.

Da clic en la lupa de la parte superior derecha y escribe “Spider-Man”.

Encontrarás la sección ‘Creadores’ y la primera opción será spidermanmovie, da clic en ella y posteriormente selecciona el efecto ‘Spider-Man Suit AR’.

Selecciona ‘Probar’ y ¡listo! Usa tu cámara frontal y disfruta del filtro de Spider-Man poniendo y quitando la máscara del superhéroe al dar clic en la pantalla.

Otros divertidos efectos de Spider-Man: No Way Home en Instagram

Además del filtro oficial, hay más de 25 efectos especiales que han creado otros usuarios con temática de Spider-Man. Para comenzar a probarlos da clic en el primero de ellos en la sección ‘Efectos de la cámara’, la cual se encuentra por debajo de ‘Creadores’.

Una vez que pruebes el primero, de forma predeterminada aparecerán el resto de los efectos de Spider-Man para que uses es el que más te convenza.

Algunos de ellos solo los puedes utilizar con la cámara trasera para simular que Spider-Man se encuentra en el mismo sitio que tú; otros son para que, por medio de la cámara frontal, puedas vestirte del héroe arácnido, y algunos son dinámicos para descubrir cuál de todas las versiones de Spider-Man te representa.

Este último efecto se titula ‘Which Spider-Man’, creado por el usuario phenonmenaljaan. Al seleccionar esta opción descubrirás qué versión de Spider-Man eres. Las opciones son muy variadas: puedes ser el Spider-Man que protagoniza una serie animada como The Spectacular Spider-Man, el Tom Holland de Spider-Man: Lejos de casa, o hasta el personaje de un cómic.

Por ahora cuéntanos, ¿qué filtro de Spider-Man te gustó más?

