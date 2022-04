¡Por fin! Twitter ya está trabajando en un botón para editar

By

¡Lo que muchos estábamos esperando! ¿Cuántas veces hemos querido editar un tuit, pero la plataforma de microblogging no nos lo ha permitido? Sin duda, muchas veces. Ahora llegan muy buenas noticias porque Twitter ya está trabajando para introducir el tan esperado botón para editar. Así que pronto llegará el momento en el que te olvides de borrar tus tuits porque con esta herramienta ya podrás arreglarlos.

El botón para editar pronto estará disponible en Twitter

La plataforma anunció desde su cuenta oficial de Twitter que están listos para introducir esta función próximamente. Sin embargo, los internautas no habían tomado en serio tal afirmación, pues Twitter lo hi z o oficial el 1º de abril, o sea, durante el April Fool’s, la popular festividad estadounidense para jugar toda clase de bromas.

Pero fue este 5 de abril que la red social confirmó la noticia y escribió el siguiente mensaje:

“Sí, ¡hemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! No, no sacamos la idea de una encuesta. Comenzaremos las pruebas en Twitter Blue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible”, anunció Twitter desde su cuenta oficial.

Como han podido notarlo, Twitter no dio muchos detalles sobre cómo funcionará exactamente el botón para editar tuits. Pero ya nos anticipa que podremos corregir cualquier error tipográfico sin que salgan afectadas las respuestas, retuits o ‘Me gusta’ de los tuits que publiquemos.

Asimismo, habrá que considerar que la nueva función estará en una fase de prueba y disponible únicamente para los suscriptores de Twitter Blue.

A continuación, un vistazo preliminar de cómo luciría el botón para editar en nuestros perfiles de Twitter:

¿Cuál es la encuesta a la que se refiere Twitter?

En el comunicado, la plataforma hace énfasis en que la idea de poner en marcha un botón para editar tuits no fue producto de la encuesta que lanzó Elon Musk desde la red social. El pasado 4 de abril, el empresario le preguntó a su comunidad si querían un botón para editar tuits. Obviamente, la respuesta fue mayoritariamente afirmativa en todos los sentidos.

Y a ti, ¿también te entusiasma la llegada del botón para editar de Twitter?

