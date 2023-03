‘Pokémon Sleep’: la app donde juegas durmiendo, llega este 2023

By

Si 'Pokemon Go' ya era demasiado entretenido, ahora llega 'Pokemon Sleep'. Conoce todo sobre este increíble juego de la franquicia 'Pokemon'.

Pokémon es una de las franquicias de medios más importantes, queridas y comercializadas de la historia, además de ser de las más divertidas. Muchos afirman que la trama de Pokémon se presta perfectamente para que se desarrollen todo tipo de juegos, ¡pero es que Pokémon jamás dejó de ser un juego!

Pokémon en todas partes

En realidad, Pokémon surgió en 1995 como un videojuego para las consolas de Nintendo, pero la respuesta de niños y adultos fue tan buena que a partir de entonces comenzamos a ver Pokémon en la televisión y en todas partes.

Seguramente has visto innumerables juguetes y juegos de Pokémon, desde peluches, pokebolas, cartas, muñecos y juegos de mesa hasta videojuegos en todas sus presentaciones y muchísima mercancía más.

Con la llegada de la tecnología llegó el juego más realista de Pokémon; desde luego, estamos hablando de Pokémon Go, que se utiliza con una app para encontrar pokémones en diferentes partes, puede ser en la ciudad, en el campo o en tu casa.

Además de atrapar los pokémones con tus pokebolas, puedes intercambiarlos con tus amigos, iniciar combates y hacer todo lo que hace Ash Ketchum.

Pokémon Go ha sido un juego tan grande y extraordinario que parecería que después de eso ya no podría haber nada más. O eso pensamos hasta hace poco…

¿Cómo es Pokémon Sleep?

A pesar de haberse anunciado hace cuatro años que Pokémon Sleep se lanzaría en 2020, el pasado lunes, durante el evento Pokémon Presents, se anunció que por fin verá la luz este verano 2023.

Pokémon Sleep también es un juego móvil, pero este se dedicará a monitorear tus sueños de la mano de Snorlax y el profesor Neroli, un especialista del sueño Pokémon. Además, tus sueños serán clasificados como dozing, snoozing o slumbering. Posteriormente, los Pokémon que duerman similar se reunirán alrededor de Snorlax.

Cuanto más juegues, más oportunidades tendrás de desbloquear tipos de sueño peculiares para distintos Pokémon. Lo único que hay que hacer es presionar el botón de la aplicación cuando estemos a punto de dormir y luego, presionarlo nuevamente al despertar.

Tal parece que, al igual que con Pokémon Go, Pokémon Sleep es un juego sencillo, que parece no ser la gran cosa hasta que comienzas a descubrir todas sus funciones y te haces adicto a jugarlo. Además, tus datos de sueño se podrán usar en Pokémon Go y ambos juegos estarán emparejados, lo cual traerá muchas sorpresas.

Qué emocionante lo que viene con Pokémon Sleep, ¿qué tal si intercambiamos nuestros códigos de jugador y comenzamos a jugar?

