¡Paint también tendrá su propio ‘modo oscuro’! Así es como lucirá

Todos recordamos Paint con mucho cariño, ya que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, pues para muchos fue el primer programa de edición que conocieron. Por esa razón, nos alegra contarte que el clásico programa de dibujo virtual tendrá muy pronto novedades que te encantarán, ¡incluyendo su propio ‘modo oscuro’!

Leer: WhatsApp: ¿Cómo activar el ‘modo superoscuro’ de la app?

Esta es la primera vez en muchos años que Paint tendrá un cambio de diseño, el cual forma parte del nuevo Windows 11 de Microsoft que se encuentra en desarrollo. Este nuevo diseño vendrá acompañado de nuevas herramientas para creaciones en 3D, así como un ‘modo oscuro’.

Fue el mismo Panos Panay, director de Microsoft, quien mostró un pequeño adelanto del mismo vía Twitter:

“Hemos rediseñado Paint clásico. En lugar de desaparecer, siguió incluyéndose en los sistemas operativos de Microsoft y Windows 11. Parece estar listo para darle una nueva vida que, sin lugar a dudas, será muy bien recibida por muchos usuarios”

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV

— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021