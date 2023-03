Utiliza la cámara de tu celular para sacar fotos profesionales

By

La fotografía es uno de los inventos más increíbles, revolucionarios y bellos en la historia. Por eso es que cada teléfono celular cuenta con su propia cámara, para guardar los mejores momentos de tu vida.

La cámara de tu celular es increíble

Ahora no solo es importante tomar fotografías, sino tomar muy buenas fotografías. Es por ello que la mayoría de los celulares tienen dos, tres o hasta cuatro cámaras diferentes, que cuentan con funciones similares a las de una cámara profesional y que, honestamente, casi nadie sabe utilizar al cien.

Quizá te ha sucedido que al abrir la cámara de tu celular has visto muchísimos símbolos que indican diferentes configuraciones de imagen, pero no te atreves a pulsar porque en realidad no sabes cuál es su función.

No te desanimes. La mayoría de las personas solo saben para qué sirve el flash y lo utilizan, por ejemplo, cuando es de noche o no hay mucha luz. Pero en realidad existen mejores maneras de hacer una foto buenísima como todo un profesional, si aprendes a usar tus cámaras.

¿Cómo aprovechar mi cámara?

Existen diferentes trucos para sacar fotos increíbles sin necesidad de instalar otras aplicaciones ni contratar a un fotógrafo profesional. Únicamente necesitas tu celular.

Por ejemplo, si quieres capturar una foto con efecto de larga exposición, solo debes seguir los siguientes pasos, que te tomarán tan solo un minuto:

1.- Abre tu cámara y selecciona ‘modo manual‘.

2.- En la configuración, selecciona los parámetros con el ISO en 100, ‘Enfoque Auto’, ‘WB Auto’ y una velocidad de disparo de 4 a 10 segundos.

3.- Para mayor precisión, puedes poner tu celular en un tripié o una base improvisada.

4.- Con ayuda de una lámpara, ilumina la parte que prefieras de tu dispositivo.

5.- Realiza la toma y no dejes de mover la luz mientras que el celular captura todo sin moverse.

¡Y listo! Obtendrás una preciosa fotografía con efecto de larga exposición como la que verás a continuación:

Para simplemente mejorar la calidad de una fotografía es muy importante que conozcas el ‘modo HDR’ de tu celular que, por sus siglas en inglés, significa alto rango dinámico, lo cual mejorará cada cuadro de la imagen distribuyendo las luces y sombras perfectamente para que la foto se vea preciosa.

Para activar el ‘modo HDR’ en la cámara de tu celular, únicamente debes ingresar a tu cámara, abrir el apartado de ‘Configuración’ y deslizar hasta que veas la opción ‘HDR’, donde podrás activarlo cuando lo necesites. En algunos celulares existe la opción de mantenerlo siempre activado.

Otro truco buenísimo para tomar fotos increíbles es activar la cuadrícula en la configuración de tu cámara. Esto te permitirá centrar perfectamente el objeto, persona, monumento o lo que sea que desees fotografiar.

Por otra parte, recuerda que es importante no tenerle miedo a los símbolos que ves en tu cámara; lo mejor es presionarlos para ver su función, además de moverte y mover tu cámara para, ahora sí, obtener las mejores tomas. Puedes agacharte, levantar tu cámara en los brazos, inclinarla y modificar la iluminación hasta que la foto se vea justo como quieres.

Ahora que conoces estos trucos tus fotos se verán como de concurso. ¿Qué otros trucos de tu cámara conoces?

