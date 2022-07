Motorola moto g22, fotografía con Inteligencia Artificial y pantalla de rápido despliegue a 90Hz

By

Motorola siempre se ha caracterizado por innovar de alguna forma u otra en cada modelo que lanza al mercado y el moto g22 no es la excepción, ya que es uno de los primeros smartphones en su gama que integra una pantalla de 90 Hz a un excelente precio.

Anteriormente, era difícil encontrar teléfonos celulares a buen precio que tuvieran pantallas de 90 Hz. Pero gracias al avance tecnológico de fabricantes como MediaTek, ahora es posible integrar esta característica, sin agregar hardware adicional en smartphones, como es el caso del moto g22. Un teléfono ligero, que combina un bonito diseño, con excelentes materiales en un factor de forma sumamente delgado.

Te podrás preguntar ¿por qué es relevante que la pantalla de un smartphone sea de 90 Herz (Hz)? Básicamente esto quiere decir que la pantalla se actualiza 90 veces por segundo, siendo que la gran mayoría de los smartphones lo hacen a solamente 60 Hz.

Al tener una pantalla a 90 Hz notarás que el video reproducido en la pantalla HD+ de 6.5 pulgadas del moto g22 es súper fluido, los textos son más fáciles de leer aún en desplazamiento vertical (scrolling), los videos se observan mejor (sin saltos y ni imágenes fantasmas) y los juegos se pueden disfrutar más; sobre todo los que son de acción y ricos en efectos visuales.

En el caso del moto g22, utiliza el procesador Helio G37 de MediaTek, con tecnología que hace posible integrar pantallas de 90 Hz en teléfonos de gama de entrada y a la vez ofrecer conectividad mejorada en redes 4G, gracias a su tecnología de conexión inteligente, que brinda una respuesta más rápida entre el celular y las antenas de las radio bases, además que también permite diferir las llamadas entrantes, cuando se está jugando sin perder la conexión de datos.

El Helio G37 cuenta con tecnología HyperEngine 2.0 Lite, la cual controla y ajusta todos los recursos del moto g22 de manera inteligente, logrando que el procesador, la memoria y procesador gráfico estén disponibles, cuando las aplicaciones los demanden y asigna los recursos necesarios para un desempeño óptimo.

De esta forma evita que el equipo se sobrecaliente, al mismo tiempo que reduce el consumo innecesario de energía, logrando que la batería dure más tiempo. Cuando el teléfono tiene baja actividad o uso, mantiene los procesadores en modo de reposo o de mínima actividad. HyperEngine mejora la experiencia de juego y prolonga la duración de la batería.

Muy buenas cámaras

El procesador de imagen ISP, juega un papel relevante en el funcionamiento y resultado que logren las cámaras, el cual se mejora gracias a la Inteligencia Artificial. El moto g22 cuenta con cuatro sensores en la cámara trasera y uno en la frontal. Gracias al Helio G37 y al arreglo de cámara obtendrás fotos muy buenas, nítidas, claras con una excelente gama de color y detalle, que realmente te sorprenderán con su calidad.

En la cámara principal o trasera encontramos el siguiente arreglo: un sensor de 50 MegaPixeles, uno de captura ultra-amplia de 8 MP, para fotografía macro de 2 MP y para profundidad de 2 MP. Por su parte, la cámara frontal tiene un versátil sensor de 16 MegaPixeles, con la cual obtendrás muy buenas selfies.

Además de poder capturar muy buenas fotos y video, el moto g22 cuenta con el modo Night Vision, para tomar fotos más detalladas, incluso en la oscuridad. Al combinar varios cuadros a distintos niveles de exposición, podrás obtener fotos brillantes y nítidas con una claridad impresionante y con colores más precisos. Esta función está disponible tanto en la cámara frontal como en la trasera. En cuanto a video, podrás grabar tus recuerdos en Full HD a 30 cuadros por segundo, con zoom digital y estabilización electrónica.

Gran batería

La batería de este equipo es de 5,000 mAh que administrada por el chipset Helio G37 ofrece disfrutar fácilmente todo un día de uso, sin tener que preocuparte por llevar contigo el cargador o por encontrar un enchufe. Además, viene con cargador de 20 watts de carga rápida.

Android 12

Otra característica que Motorola incluye en el moto g22, es que integra la versión más actualizada del sistema operativo con Android 12, lo cual te garantiza que cuentas con un equipo que no se volverá obsoleto, que recibirá las más recientes actualizaciones de seguridad y que está listo para poder utilizar prácticamente todas las aplicaciones más modernas de la tienda de Android.

128 GB de almacenamiento

Una gran ventaja de contar con 128 GB de memoria en el moto g22, es que no tendrás que preocuparte porque tu teléfono se sature rápidamente y no puedas instalar tus apps favoritas. Con esta capacidad de memoria puedes grabar videos, almacenar música y tomar muchas fotos, sin agobiarte por la falta de espacio. Y lo mejor es que puedes incrementar el espacio hasta 1 terabyte mediante el uso de una tarjeta microSD, algo que muchos otros modelos de la competencia no ofrecen.

En cuanto a seguridad, el moto g22 cuenta con dos formas rápidas y sencillas de desbloquearse, para que te olvides de las contraseñas y entres a la nueva era. Simplemente toca el lector de huellas dactilares que está situado de manera discreta en el lateral del teléfono, o mira a la cámara, para que tu rostro sea el que desbloquee de forma segura tu teléfono y así tengas la certeza de que solamente tú tienes acceso a tu información y tus apps.

Con este equipo, Motorola demuestra que es capaz de innovar en todas las gamas en donde participa y con el moto g22 ofrece una excelente opción, para quienes no pueden gastar tanto y a la vez buscan un equipo de calidad y con un diseño atractivo.

