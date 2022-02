moto g50 5G, un poderoso smartphone con excelentes cámaras y gran autonomía

By

Muestra de ello es el moto g50 5G, un equipo muy completo, que ofrece un diseño moderno, agradable y de fácil agarre con unas cámaras de muy buenas prestaciones, batería de gran capacidad en conjunto con la optimización de un procesador muy potente te hará gozar de muchas horas de funcionamiento ininterrumpido.

El procesador del moto g50 5G es un Dimensity 700 de MediaTek, con ocho poderosos núcleos (2 con una velocidad hasta 2.2 GHz y 6 hasta 2 GHz) con un proceso de fabricación de 7 nanómetros, lo cual quiere decir que tiene ocho núcleos o cerebros que están muy interconectados entre sí para ofrecer un rendimiento mejorado. Gracias al procesador (o chipset), este smartphone ofrece muy buenas funciones de cámara, amplia duración de la batería por muchas horas, excelente calidad de imagen y experiencia en videojuegos, así como gran rendimiento en todas las funciones del smartphone en general.

Pantalla y cámaras de gran calidad

Su gran pantalla de 6.5 pulgadas y resolución HD (alta definición) brinda un modo oscuro, así como modo de descanso visual para que te sea más cómodo y no te forces la vista. Además, la pantalla tiene una tasa de actualización de 90 Hz (Hertz o hercios), lo cual significa que notarás que los textos y las imágenes se mueven sin distorsionarse cuando desplazas la pantalla. Ya no verás esos “atorones” cuando estás navegando una página web o jugando un juego, pues el procesador Dimensity 700 cuenta con la tecnología necesaria para que la pantalla se desplace de forma fluida. Así de importante es elegir el mejor procesador para tu smartphone, pues de él dependen muchas funciones importantes de tu equipo. Muchos otros teléfonos ofreces pantallas de 60 Hz, por lo que notarás la diferencia y con el tiempo no querrás volver a usar una pantalla de menos de 90 Hz.

En cuanto a sus cámaras, el moto g50 5G te ofrece una cámara principal de 48 megapixeles, con lo cual tendrás fotos de muy alta calidad, que además viene acompañada por una cámara de 2 megapixeles para medir la profundidad y que puedas obtener muy buenas fotos tipo retrato (con el fondo desenfocado), y otra cámara más de 2 megapixeles para que puedas tomar fotos macro, es decir, muy cerca del objeto a fotografiar.

Por su parte, la cámara para selfies es de13 megapíxeles, hasta puedes tomar selfies grupales y a contraluz. Además, el modo retrato es mejorado gracias a la Inteligencia Artificial que proporciona el Dimensity 700.

Optimizado para videojuegos

Este smartphone utiliza un procesador gráfico Mali -G57, que es 30% más poderoso y tiene una eficiencia en consumo de energía 30% mayor que versiones anteriores, con lo cual podrás disfrutar de grandiosas imágenes, videos y juegos fluidos, sin gastar tanta batería.

Además, este equipo te ofrece la opción Moto Gametime, que es un software para bloquear llamadas y notificaciones para evitar que te interrumpan durante tus sesiones de juego. También se puede desactivar la barra de notificaciones y desactivar la pantalla para que no regrese a la pantalla anterior mientras estás jugando. También tendrás la posibilidad de agregar algunas funciones de exclusión, tú decides qué contactos son los únicos que te pueden contactar, así como iniciar juegos en Twitch a través de un acceso directo.

Memoria y almacenamiento

Cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, con lo cual tienes muy buen espacio para abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo y verás que ninguna de esas aplicaciones se traba o reinicia.

Eso seguramente hará más fácil que compartas contenido en tus redes sociales, edites tus videos y estés siempre en contacto con quienes más quieras.

Pero si 128 gigabytes no te fuesen suficientes, puedes incrementar el almacenamiento hasta a 512 GB mediante el uso de una tarjeta microSD

¡Imagínate todo ese espacio disponible para tus canciones, videos, películas completas y fotos favoritas! Así de versátil y práctico es el moto g50 5G.

Una característica siempre presente en los equipos de Motorola es que utilizan la versión más reciente de Android, y en esta ocasión el equipo cuenta con Android 11, lo cual te garantiza que no se volverá obsoleto durante los próximos años y que siempre estará funcionando con lo mejor del sistema de Android.

Está disponible en color azul y verde para que elijas el que mejor combina con tu estilo, ya estás listo para vivir una gran experiencia de juegos, navegación, redes sociales y toda la conectividad que requieres en tu vida en línea. Ingresa a Tienda en Línea Telcel y adquiere tu nuevo smarthphone.

Ahora ve: