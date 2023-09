¿Meter el celular en arroz cuando se moja realmente funciona?

By

A todos nos ha sucedido o al menos conocemos a alguien a quien ya le pasó: ese momento de terror cuando tu preciado teléfono cae en agua.

La solución que muchas veces se sugiere es poner el teléfono en un tarro lleno de arroz crudo. ¿Pero realmente funciona este método? Los expertos tienen algo que decir al respecto.

¿Qué tanto sirve meter el celular en arroz si se moja?

Si bien la idea de utilizar arroz para secar aparatos electrónicos mojados, como el teléfono móvil, puede parecer un truco ingenioso, según los expertos, no es la solución más efectiva.

Craig Beinecke, cofundador de TekDry, fabricante de máquinas de secado para teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, asegura que el arroz no es un buen absorbente para este tipo de situaciones.

Tras realizar experimentos, comprobó que el arroz no absorbe eficientemente los líquidos que quedan dentro del dispositivo. Aunque puede que no sea perjudicial, el arroz simplemente no logra absorber la humedad de forma tan efectiva como otros materiales desecantes disponibles en el mercado.

Además, es importante tener en cuenta que no todos los teléfonos reaccionan de la misma manera al contacto con el agua. Algunos pueden resistirla durante cierto tiempo, mientras que otros pueden sufrir daños irreparables al instante.

Es fundamental que conozcas las especificaciones del fabricante sobre la resistencia al agua de tu teléfono.

¿Qué hacer si se moja tu teléfono?

¿Y entonces, qué deberás hacer si se moja tu teléfono? Los expertos sugieren lo siguiente:

1. Apaga tu teléfono de inmediato.

2. Retira cualquier cubierta o funda, así como tarjetas SIM y SD.

3. Seca suavemente el teléfono con un paño limpio.

4. No intentes cargarlo ni encenderlo hasta que esté completamente seco.

5. Si lo consideras necesario, lleva tu teléfono a un especialista para valorar a fondo la situación de tu equipo.

Finalmente, la prevención siempre será la mejor solución. Existen fundas impermeables y otros accesorios que protegerán tu teléfono en situaciones en las que el contacto con el agua sea potencialmente peligroso. Asimismo, te recomendamos seguir los consejos del fabricante en cuanto a la resistencia al agua de tu teléfono.

Entonces, ¿meter el celular en arroz cuando se moja realmente funciona? De acuerdo con los expertos, no es la solución más eficaz. Por tanto, la próxima vez que tu teléfono tenga un encuentro no deseado con el agua, olvida el mito del arroz y sigue los pasos mencionados anteriormente.

Mientras tanto, y para evitar futuros incidentes, considera invertir en protección a prueba de agua para tu teléfono o al menos, tratamientos de prevención para reducir los posibles daños en tu dispositivo en caso de contacto con agua.

¿Alguna vez se ha mojado tu teléfono?

