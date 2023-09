Meta lanza beta para Horizon Worlds para dispositivos móviles

En su camino hacia la consolidación del metaverso, Meta ha sorprendido una vez más a todos con el lanzamiento de la versión beta de Horizon Worlds para dispositivos móviles.

Este paso representa una expansión revolucionaria en la accesibilidad de la realidad virtual (VR) y ofrece nuevas oportunidades para la interacción y la creatividad digital. Conoce los detalles.

Lee: WhatsApp Web: nueva función para evitar que puedan leer tus mensajes

Horizon Worlds es un universo digital paralelo donde la ciencia ficción se convierte en realidad, un espacio ilimitado donde los usuarios pueden interactuar, trabajar, aprender y jugar. ¿Acaso será esto la red social definitiva?. La plataforma permite a los usuarios personalizar su entorno, crear experiencias y disfrutar de juegos en solitario o en compañía.

Con la introducción de la beta de Horizon Worlds para dispositivos móviles, se evidencia el cambio estratégico de Meta para su metaverso al proporcionar a los usuarios las herramientas para crecer su metaverso. Meta tiene la expectativa de que Horizon Worlds sea un catalizador para su visión creativa y esta ayude al desarrollo del mismo.

Desde el lanzamiento de la versión de escritorio de Horizon Worlds, Meta ha estado trabajando para llevar esta experiencia a los dispositivos móviles. La versión beta ya está disponible para su descarga en los Estados Unidos y Canadá, permitiendo a los usuarios explorar, crear y socializar en espacios virtuales desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

Horizon Worlds destaca como una nueva forma emocionante y creativa de interacción social y profesional. Mientras Meta sigue dirigiéndonos hacia su visión del metaverso, estamos presenciando nuevas formas en las que la tecnología puede cambiar radicalmente nuestra interacción con el mundo.

A look at Meta Horizon Worlds Mobile (running on Pixel 6a) pic.twitter.com/c4eJHJJG7o

— Luna (@Lunayian) August 25, 2023