¿Meta implementará publicidad en WhatsApp? Conoce los detalles

En una era en la que WhatsApp se ha convertido en parte indispensable de nuestra comunicación, la noticia de que se integrarán anuncios en su plataforma causó mucho revuelo. Sin embargo, Meta (anteriormente conocida como Facebook Inc.) rápidamente desmintió estos rumores.

Lee: ¿Qué son los ‘Canales’ de WhatsApp y cómo funcionan?

Recientemente, surgieron rumores de que WhatsApp, la popular plataforma de mensajería instantánea, estaría planeando introducir publicidad en su interfaz.

La noticia generó una serie de reacciones adversas por parte de los usuarios, ya que muchos consideran a WhatsApp como un espacio libre de anuncios.

Al respecto, una portavoz de Meta, la empresa dueña de WhatsApp, aclaró que la compañía no está planificando insertar anuncios en las conversaciones privadas de los usuarios de WhatsApp.

La aclaración se publicó en respuesta a un informe del portal FT Technology News, que afirmaba que podrían venir cambios en la política de anuncios de WhatsApp.

This @FT story is false. We aren’t doing this.

Also it looks like you misspelled Brian’s name… https://t.co/Z47z9FC5yu

— Will Cathcart (@wcathcart) September 15, 2023