Los experimentos más locos y divertidos usando inteligencia artificial

La inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos más populares del momento, la cual, es capaz de aprender, razonar y resolver problemas. En este sentido, algunos proyectos son tan divertidos y sorprendentes que parecen sacados de una película de ciencia ficción.

Lee: La revolución de la inteligencia artificial en el mundo del deporte

Por si no lo sabías, Olly es un asistente de voz similar a Siri, pero con una diferencia, tiene una personalidad propia; esta se genera a partir de una combinación de algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) que le enseñan al robot a ser lo más parecido a su dueño.

Según la compañía británica Emotech creadora de Olly, este asistente es capaz de entender expresiones faciales, inflexiones de voz y patrones verbales para iniciar conversaciones proactivas y hacer sugerencias.

Por ejemplo, si Olly ve que una persona recuesta su cabeza, le preguntará si tuvo un día difícil y le sugerirá que escuche su música favorita.

Otro de los inventos más prometedores es Spot, el robot desarrollado por Boston Dynamics, conocida por sus impresionantes creaciones robóticas. Spot tiene una apariencia similar a la de un perro y puede caminar, correr, saltar y trepar por diferentes terrenos.

Además, puede realizar tareas como inspeccionar obras, transportar objetos o ayudar en emergencias y recientemente ha integrado ChatGPT en su sistema operativo para hablar. Aún así, una de las características que más llama la atención es su habilidad para bailar.

En un video viralizado en las redes sociales, se puede ver a Spot moverse con gracia y coordinación al son de la canción Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. Según Boston Dynamics, el baile de Spot es posible gracias a un sistema de IA que le permite reconocer el ritmo y planificar sus movimientos.

Spot the robot dog dancing to UpTown Funk is simultaneously both terrifying and hilarious. pic.twitter.com/UNPsXZrXvh

— Gavin Sheridan (@gavinsblog) October 16, 2018