Las ventajas del trabajo remoto para las personas con discapacidad

En el mundo de la tecnología, la accesibilidad es una herramienta no solo para aquellas personas con alguna discapacidad, sino también para todos los que buscan construir puentes hacia nuevas realidades; donde todos puedan ser parte de experiencias humanas llenas de innovación y de tecnología.

Lee: Android: ¿Qué es y cómo usar el ‘modo una mano’?

Las nuevas posibilidades del trabajo remoto

Aunque desde hace varios meses parece que hemos dejado la pandemia de COVID-19 en el pasado, lo cierto es que aún seguimos experimentando algunas de sus consecuencias.

En un artículo escrito por Grant Stoner para la revista Wired titulado Meet the Voice Actors Fighting for Accessibility On and Behind the Screen, Stoner habla sobre los casos de Sara Secora, Christina Assaf-Costello e Isabella “Izzy” Tugman, tres actrices de doblaje que encontraron en el mundo de los videojuegos un lugar donde su talento brilla gracias a la accesibilidad.

Tres casos de éxito del trabajo remoto

Sara Secora es una actriz y directora de doblaje que ha trabajado en juegos como Warframe, Genshin Impact, entre otros. Sara sufre de agorafobia y trastorno de pánico, y hasta antes de la pandemia no podía imaginar trabajar lejos de los centros de doblaje, pues los estudios AAA no estaban tan interesados en trabajar con ella porque decían que la necesitaban ahí.

Esto cambió cuando todos tuvieron que trabajar desde sus casas; un corto periodo en el que tuvo mucho éxito en su trabajo.

El problema, dice, es que ahora muchos estudios están volviendo a la antigua mentalidad, lo que para ella es desalentador porque sin opciones de accesibilidad, ella no podría volver a trabajar.

Por otro lado, Christina Assaf-Costello tiene afecciones médicas que requieren atención cercana y después de mucho tiempo encontró en el trabajo remoto una tabla de salvación para su carrera de actriz de doblaje.

Y aunque muchos estudios son comprensivos con sus necesidades, el sistema aún tiene muchas limitaciones y continúan dando preferencia a las estrellas consagradas de Hollywood.

Por su parte, Isabella “Izzy” Tugman, también una artista de doblaje con enfermedades crónicas, menciona que aunque el trabajo remoto le proporciona la flexibilidad y los recursos necesarios para ejercer su profesión, su lucha por permanecer en la industria continúa.

Lee: Android: cómo leer mejor en tu celular con el ‘modo lectura’

Las funciones de accesibilidad serán imprescindibles en el futuro

Desde hace años, la mayoría de las empresas de tecnología trabajan en nuevas y diferentes formas de mejorar la accesibilidad al mundo de los videojuegos y del entretenimiento.

Sin mencionar que con cada actualización se lanzan nuevas funciones y herramientas de accesibilidad tanto en smartphones como en otro tipo de dispositivos. Pues en todos los ámbitos, la accesibilidad se ha vuelto crucial para que las personas con alguna discapacidad prosperen.

Según una encuesta realizada por Microsoft en 2021, el 73% de las personas quieren seguir trabajando desde casa y muchas empresas en la pandemia pudieron comprobar sus beneficios, por lo que el trabajo híbrido se ha vuelto una alternativa viable y popular.

El desafío es hacer que esta opción sea accesible y segura para todos, especialmente para las personas con discapacidad, quienes han demostrado que pueden aportar mucho al desarrollo económico y social de cualquier país.

Una forma de hacer que el trabajo remoto sea más accesible y seguro para las personas con discapacidad es contar con equipos tecnológicos que faciliten su comunicación y desempeño.

Por eso, te invitamos a conocer los equipos disponibles con lo último en funciones de accesibilidad en la Tienda en Línea de Telcel y adquiere el tuyo a meses sin intereses y sin costo de envío.

O bien, visita el Centro de Atención a Clientes más cercano y contrata un Plan Telcel Plus con los mejores smartphones, para que sigas navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿usas alguna herramienta de accesibilidad en tu smartphone?

Ahora ve: