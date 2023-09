Las baterías que se cargan con lágrimas están más cerca de lo que crees

By

Si has pensado que la batería de tu celular no rinde, estas nuevas baterías te gustarán. Aunque… la forma de cargarlas es muy peculiar.

En la actualidad, muchas personas hemos incorporado la tecnología a nuestra vida cotidiana y algunas más que otras dependen de sus dispositivos electrónicos. Pero es cierto que casi todos contamos con un celular, pues es indispensable para comunicarnos diariamente con familiares, compañeros de trabajo, de escuela y amigos.

La batería de tus dispositivos

Es bien sabido que es necesario cuidar la batería del celular y demás dispositivos electrónicos portátiles, pues aunque hoy están diseñadas para tener una mayor duración, también es cierto que los dispositivos serán cada vez más demandantes.

Esto debido a la enorme evolución tecnológica y a la constante llegada de actualizaciones y nuevas herramientas a los celulares y gadgets. Si bien dichas herramientas nos facilitan la vida diaria y sus funciones son impresionantes, el costo es que requieren cada vez más batería para correr adecuadamente.

En pocas palabras, conforme los dispositivos vayan siendo cada vez más autónomos y futuristas (cosa que ya está sucediendo), irán necesitando más y más batería, por lo que, probablemente, los cargadores comunes queden en el pasado.

Baterías que cargan con lágrimas

Pero los celulares no son los únicos gadgets que necesitarán mejores opciones de baterías, algunos de los que alertan a los científicos son los próximos Apple Vision Pro, ya que contarán con tecnología mucho más avanzada y demandante de energía, como la realidad aumentada y realidad virtual.

Hace unos días, los usuarios estaban completamente desconcertados al enterarse de las características de la batería que tendrán estas nuevas gafas de Apple. Resulta que la autonomía de este gadget será de apenas dos horas por cada sesión de uso, antes de tener que ser conectado para poder funcionar.

Ante esta problemática, que debe ser resuelta, un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur (NTU) han creado una batería del tamaño de una córnea humana, capaz de recargarse automáticamente tras ser sumergida en suero salino, es decir, lágrimas.

Esta batería fue probada en un líquido lagrimal, que fue simulado con iones de sodio y cloruro, y se pudo comprobar que la vida autónoma de la batería puede prolongarse hasta una hora más por cada ciclo de doce horas de funcionamiento.

Además, puede producir 45 microamperios de corriente con potencia máxima de 201 microvatios, que por si no lo entendiste… no te preocupes, significa que tiene lo suficiente para alimentar una lente de contacto inteligente.

Pero eso no es todo. Si eres una de las tantas personas a las que les preocupa la contaminación que implican las baterías, este nuevo prototipo está hecho de materiales biocompatibles.

Increíblemente, además de ser pequeña y duradera, esta batería no contiene ningún tipo de cables ni metales tóxicos en su composición, por lo que no solo tendríamos en nuestras manos una batería eficaz, sino también, no contaminante.

Al final, es verdad que aún queda pendiente perfeccionar los ciclos de autonomía de este invento, pero su efectividad ya quedó comprobada y ese es el paso más importante. De ser útil, apta y comercializable, estaríamos frente a una evolución tecnológica nunca antes vista.

Se dice que esta batería estará presente al menos en los próximos dispositivos de Apple, ¿te imaginas quedarte sin batería y tener que llorar para recargarla?

