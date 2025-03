Tu Xiaomi será más inteligente que nunca gracias a Hyper AI

Si pensabas que tu Xiaomi ya era inteligente, espera a conocer Hyper AI, su nueva inteligencia artificial presentada durante el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2025. Esta IA promete hacer que tu dispositivo sea más útil, creativo y eficiente que nunca.

Lanzada junto con los nuevos smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Ultra, Hyper AI llega cargada de herramientas que te harán preguntarte cómo pudiste vivir sin ellas.

¿Necesitas resumir un texto largo, corregir errores ortográficos, traducir un documento o dictar un mensaje? Hyper AI puede hacerlo por ti.

Pero eso no es todo, ya que la edición de fotos también alcanzó un nuevo nivel, con funciones como ‘Magic Eraser’, que elimina objetos no deseados, o el ‘Removedor de reflejos’, que arregla esas fotos arruinadas por destellos de luz.

At #MWC25, we’re making #ConnectedIntelligence a reality. Experience the power of innovation at our booth.

📍Hall 3 | 3M30, Fira Barcelona Gran Via pic.twitter.com/W6CvpqxiNe

— Xiaomi (@Xiaomi) March 3, 2025