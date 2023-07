¿Instagram notifica a las personas cuando haces captura de pantalla?

By

En estos tiempos en los que la privacidad y la seguridad de los datos son tan importantes, seguro te interesa saber si Instagram puede avisarte cuando alguien guarda tu contenido, ya sea una foto, video, mensaje directo o incluso una historia.

Lee: No borres Threads sin leer esto o tu cuenta de Instagram se verá afectada

Todo sobre las capturas de pantalla en Instagram

En pocas palabras, la respuesta es que en la mayoría de los casos Instagram no avisa cuando haces una captura de pantalla de las publicaciones del feed o los perfiles públicos. Esto significa que puedes guardar el contenido que quieras de Instagram sin miedo a que el otro se entere.

Dicho esto, existen excepciones que debes conocer. Por ejemplo, si has mandado una imagen o un vídeo por mensaje directo (MD) en Instagram, la plataforma le avisará al otro si haces una captura de pantalla.

Esta función se creó para garantizar la privacidad de las conversaciones y permitir a los usuarios tener más control sobre el contenido que comparten en mensajes privados.

Otro de lo casos en que Instagram manda una notificación es cuando alguien hace una captura de pantalla de las historias, donde sí alerta al dueño de la cuenta que alguien ha guardado su contenido.

Es importante tener en cuenta que esta notificación solo se aplica a las historias temporales, que normalmente duran 24 horas. Es decir, si un usuario captura una historia antes de que desaparezca, el dueño recibirá una notificación con detalles sobre quién hizo esa captura.

Ahora bien, en caso de que se trate de una historia que el usuario ha guardado en su cuenta, pasadas las 24 horas Instagram no avisa cuando alguien hace una captura de pantalla, puesto que ya no se considera efímera y no se genera ningún aviso al dueño.

Lee: La inteligencia artificial no podrá reemplazar estos trabajos

¿Quieres tener funciones adicionales de seguridad en Instagram?

Por si no lo sabías, si cuentas con Meta Verified podrás acceder a protección adicional contra suplantación de identidad, supervisión proactiva de la cuenta y acceso a soporte personalizado para resolver problemas comunes, junto con funciones exclusivas.

Verifica tu cuenta aprovechando que con tu Plan Telcel Plus 4 tienes 10 GB para navegar y redes sociales ilimitadas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿has recibido notificaciones de que alguien ha hecho una captura de pantalla de tus historias?

Ahora ve: