Instagram lanzaría nuevo plan de suscripción para tener la insignia azul

Aunque en un inicio las redes sociales no tenían un plan de suscripción, todo indica que las diversas plataformas se irán sumando a Twitter, al añadir una verificación extra y otras ventajas por estar suscrito a sus aplicaciones.



Recientemente, Alessandro Paluzzi, desarrollador y experto en ingeniería inversa, mencionó a través de Twitter que ha identificado en el código de Instagram “pequeñas referencias” sobre un plan de suscripción que incluye la verificación azul.

#Instagram is working on a subscription plan which includes the blue badge 👀

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023