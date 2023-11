By

¿Ya tienes la fiebre navideña, pero no sabes si ya se puede poner el arbolito de Navidad? Conoce cuál es el día ideal para poner tu árbol.

Llega diciembre y con él, toda la magia de la Navidad. Una de las tradiciones más emblemáticas de estas fechas es la colocación del árbol navideño en nuestros hogares. Pero, ¿cuál es la fecha exacta para poner el árbol de Navidad en casa?

Lee: WhatsApp: oculta que estás escribiendo al responder mensajes

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad?

La fiebre navideña ya se siente en el aire, y no es para menos, pues esta es una fecha importantísima para chicos y grandes, pues nos brinda la posibilidad de estar en armonía con las personas que queremos.

Según la tradición, el árbol de Navidad debe colocarse el día 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Esta fecha marca el inicio de la temporada navideña en muchos países.

Sin embargo, cada familia tiene sus propias costumbres y algunas prefieren adelantarse o retrasarse unos días en la colocación del árbol.

Algunas personas optan por poner el árbol de Navidad el último fin de semana de noviembre, aprovechando el puente festivo posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Esta elección también se da en aquellos hogares que aprovechan el tiempo libre para hacer la decoración navideña con toda anticipación.

Poner el árbol a mediados de diciembre

Hay muchos factores que pueden dar como resultado que no podamos tener el árbol de Navidad tanto tiempo en nuestros hogares, por ejemplo: la falta de espacio y el tener mascotas, pues estos últimos se ven tentados siempre por los coloridos adornos, provocando una catástrofe en la que casi siempre el árbol termina en el suelo.

Es por ello que algunas familias optan por esperar hasta mediados de diciembre para disfrutar del árbol durante un tiempo más reducido, pero sin dejar de vivir esa hermosa tradición.

En algunos países, como Alemania, se tiene la costumbre de poner el árbol de Navidad justo antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre. Esta tradición se relaciona con el cuento popular de San Nicolás, quien supuestamente trae los regalos y decora el árbol durante la noche.

Lo más importante de todo es que cada familia encuentre la fecha y momento adecuado para poner su árbol de Navidad.

En resumen, la elección depende de diferentes factores, como las costumbres familiares, las creencias, la disponibilidad de tiempo y, por supuesto, el deseo de tener un ambiente navideño en casa.

Independientemente de la fecha que elijas, la decoración del árbol de Navidad siempre es un momento especial y mágico. Puedes optar por una decoración clásica con luces, esferas y la tradicional estrella en la punta del árbol.

Ahora que ya sabes que no importa la fecha en la que decidas poner tu arbolito de Navidad, no olvides compartir tus recuerdos navideños a través de tu Plan Telcel Plus 4 con el que tienes 10 GB para navegar y redes sociales ilimitadas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Y tú, ¿cuándo sueles poner tu árbol de Navidad?

Lee: ¿Guardar tu información en un trozo de vidrio? Esto propone Microsoft

Ahora ve: