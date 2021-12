‘Heads Up’: ¡lanzan nuevo juego en línea para Instagram y Messenger!

Meta anunció el lanzamiento Heads Up, un nuevo juego en línea que puedes probar desde ahora con tus amigos y familiares. Desde que inició la pandemia se ha vuelto cada vez más difícil poder reunirnos con nuestros seres queridos, pero la oferta de actividades con las que podamos festejar a distancia han aumentado sucesivamente y ahora, con este nuevo lanzamiento, podrás pasar horas de diversión desde Instagram y Facebook Messenger.

¿En qué consiste Heads Up, el nuevo juego para Instagram y Facebook Messenger?

Heads Up fue lanzado inicialmente en el programa de Ellen DeGeneres y ahora, en colaboración con Meta, también está disponible en Instagram y Facebook Messenger.

Algunos meses atrás, Meta anunció que iniciaría un proyecto de realidad virtual para que los usuarios pudieran divertirse con este tipo de tecnología en las videollamadas. Ahora, este juego se ha sumado a la lista de divertidas actividades.

Probablemente estés familiarizado con Heads Up si en alguna momento jugaste a adivinar la carta que otro integrante se ponía en la frente. El juego en línea funciona de la misma manera. Debes elegir entre cuatro categorías: ‘Animals Gone Wild’ (Animales enloquecidos), ‘That’s So 90s’ (Eso es tan de los 90), ‘Pantry Raid (Inspección en la despensa)’ and ‘Act Your Face Off’ (Actúa una discusión).



Según la categoría que hayas elegido, el juego seleccionará el tipo de palabras o frases que aleatoriamente te asignarán para que adivines durante tu turno. Uno o varios jugadores deberán responder tus preguntas para que puedas adivinar la palabra secreta de tu tarjeta. Tendrás un minuto para lograrlo y, si lo haces antes de que el cronómetro pare, te asignarán una nueva palabra. Gana quien consiga el mayor número de tarjetas.

¿Cómo jugar este nuevo juego de realidad aumentada en Facebook Messenger e Instagram?

Jugar en Facebook Messenger

Inicia una videollamada en Facebook Messenger al seleccionar el ícono de cámara de video en la parte superior de algún chat individual o grupal.

Da clic en el ícono de la carita feliz.

Selecciona ‘Efectos de grupo’.

Elige ‘Heads Up’.

Jugar en Instagram

Inicia una videollamada en Instagram al seleccionar el ícono de cámara de video en la parte superior de tu historial de chats.

Crea una una sala de chat.

Da clic en el ícono de la carita feliz.

Selecciona ‘Efectos de grupo’.

Elige ‘Heads Up’.

Meta anunció que habrán más categorías para este nuevo juego de realidad virtual en 2022, pero por ahora cuéntanos, ¿has probado otros juegos en Facebook Messenger?

