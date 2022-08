Harry Potter: el videojuego ‘Hogwarts Legacy’ se retrasa

La saga de Harry Potter por diversas razones es un fenómeno a nivel mundial. Desde que se anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego para las consolas de última generación, el mundo esperaba jugarlo en la temporada navideña de 2022.

Aunque Hogwarts Legacy no tenía una fecha específica de lanzamiento, la cuenta oficial del videojuego en Twitter, había mencionado que el plan original era lanzarlo en Navidades de 2022. Entre las posibles razones del retraso se encuentra la pandemia, que obligó a los estudios a mudarse a las casas de sus trabajadores y reducir las jornadas laborales.

El retraso afecta las versiones de las últimas generaciones de PlayStation, Xbox y PC y aún se espera la fecha oficial del lanzamiento para Nintendo Switch. Por otro lado, aunque el estudio desarrollador de Hogwarts Legacy aún no ha realizado sesiones de prueba, ya mostró sus características para PS5, así como la personalización de los personajes, lo cual quiere indicar que el juego va por buen camino.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022