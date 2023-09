Guía definitiva para descargar imágenes de Instagram

By

Como sabes, Instagram es una red social en la que puedes ver y compartir miles de fotos cada día. Eso hace que muchos usuarios quieran descargar las fotos que les gustan desde su smartphone o computadora.

¿Cómo descargar las imágenes de Instagram desde una computadora?

Si alguna vez has intentado descargar una fotografía de Instagram a tu computadora, seguramente te has percatado de que al hacer clic derecho y elegir la opción ‘Guardar como…’, el ordenador no reconoce el formato de la imagen y la guarda como un archivo de página web (extensión .html).

Bueno, en caso de que no lo sepas, hay una solución para descargar las fotos desde tu computadora realizando los siguientes pasos desde Chrome:

1. Haz clic derecho sobre la foto que quieres descargar y pulsa la opción ‘Inspeccionar’.

2. En la ventana que aparece a la derecha, verás un menú superior con diversas opciones. Debes dar clic en los signos ‘>>’ y luego seleccionar ‘Aplicación’.

3. Se abrirá un menú; deslízate hasta la parte inferior donde verás la pestaña ‘Marcos’. Haz clic en el pequeño triángulo para desplegar las opciones de la carpeta ‘Top’.

4. Pulsa ahora el triángulo de la carpeta ‘Imágenes’ y enseguida verás desplegarse una lista con las imágenes de Instagram que detecta tu navegador.

5. Busca la foto que quieres descargar usando las flechas del teclado. Al encontrarla, haz clic derecho sobre ella y elige ‘Guardar imagen’.

6. Listo. La foto se guardará en la carpeta de descargas de tu computadora en formato png.

