Lo mejor de Google Play 2021, ¡estas fueron las apps ganadoras!

Diciembre por fin comenzó y eso significa que los recuentos de lo mejor del año están por surgir. Esta vez Google Play quiso ser el primero y ya dio a conocer las mejores aplicaciones y juegos para dispositivos móviles del 2021. Se trata de una premiación que ayudará a que más usuarios las prueben y sean testigos de su éxito.

La votación se hace de acuerdo a su funcionalidad, número de descargas y la contribución positiva que haya aportado durante el 2021. Este año fue aún más especial, ya que, además, se consideraron aquellas apps y juegos que unieron a las personas a pesar del distanciamiento. Así que toma nota y no dudes en descargar tus favoritas, las que te acompañarán durante el 2022.

Lo mejor de Google Play 2021

¿Cuáles fueron las aplicaciones ganadoras a lo mejor del 2021 en Google Play?

1. Mejor app 2021

La plataforma de streaming Disney+ se coronó este año como la mejor de todas, y es que miles de familias la descargaron para disfrutar sus películas clásicas favoritas, estrenos exclusivos y lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Aún estás a tiempo de unirte contratando Disney+ en un Plan Max Play o al incluirlo en tu Plan Telcel actual.

Leer: 3 apps alternativas para cuando WhatsApp se cae o no funciona

2. Mejores apps de entretenimiento 2021

– Disney+

– Colorize por Photomyne

– Videoleap Editor Lightricks

3. Mejores joyas ocultas del 2021

– BoldVoice

– Moonly-Horóscopo diario

– Rock Identifier: Escanear Roca

4. Mejores apps del 2021 para la vida diaria

– PhotoRoom Studio Photo Editor

– Rabit- Racha de hábitos

– Wix Owner: sitios web y apps

5. Mejores apps de Google Play para tablets

– Amazing Talker

– Moises: la app del músico

– Meditación para la calma y el sueño

¿Cuáles fueron los juegos ganadores a lo mejor de Google Play 2021?

1. Mejor juego 2021

En esta ocasión Pokémon Unite se llevó el primer lugar en videojuegos y esto se debe a que combina a la perfección el entretenimiento, increíbles gráficos y una de las más queridas caricaturas de la historia. Además, es intuitivo, puedes coleccionar tus propios pokémon y se adapta a cualquier lugar y momento.

2. Mejores juegos competitivos del 2021 para Android

– League of Legends: Wild Rift

– Marvel Future Revolution

– Northgard

– Rogue Land

– Suspects: Mansión misteriosa

3. Mejores juegos innovadores

– Inked

– JanKenUP!

– Pokémon Unite

– Sixit

4. Mejores juegos casuales del año

– Cats in time

– Crash Bandicoot: On the run!

– Disney Pop Town

– Switchcraft: match 3 mágico

– Torres: puzzle relajante

5. Mejores juegos de Google Play para tablets

– Chicken Police- Paint it Red!

– My Friend Pedro: Ripe for Revenge

– League of Legends: Wild Rift

Este es el recuento de los mejores juegos y apps para Android del año y gracias al Doble de Gigas y la conectividad que te brinda tu Plan Telcel Max Sin Límite puedes descargar y gozar cada aplicación y juego sin importar la hora y el lugar. Además, puedes hacer compras en Google Play con cargo a tu Factura Telcel, obtener beneficios, desbloquear niveles o conseguir la versión premium de cada una.

Leer: ‘WonderMind’: ¡La primera aplicación creada por Selena Gomez!

El 2021 se pasó volando, especialmente si disfrutaste alguna de las apps o juegos ganadores desde tu teléfono. Lo bueno es que muchas más innovaciones están por llegar a Google Play y el 2022 augura un mejor año. Así que dinos, ¿tu app favorita forma parte de la lista de ganadoras? ¿Ya sabes cuáles nuevas estás dispuesto a descargar? 😎

Ahora ve: