Las inteligencias artificiales comenzaron siendo herramientas para llevar a cabo actividades laborales o académicas; nadie se imaginaba que una inteligencia artificial pudiera tener sentimientos o un criterio que involucre emociones.

¿Te imaginas a una inteligencia artificial que te dé consejos sobre tu vida personal?

Inteligencias artificiales, emocionales

Las inteligencias artificiales que utilizamos con mayor frecuencia, como ChatGPT, suelen tener ciertas características que les permiten contestar a preguntas personales o que involucren sentimientos.

Sin embargo, ahora sabemos que podrían existir otras inteligencias artificiales capaces de dedicarse específicamente a responder preguntas personales y mucho más profundas, casi como un orientador de vida.

En las películas hemos visto muchísimos robots que pueden desarrollar sentimientos o emociones. Pero ¿qué crees que pasaría si eso se hiciera realidad?

LA IA orientadora de Google

Google, en conjunto con otras compañías tecnológicas, está trabajando en una inteligencia artificial mucho más especializada en emociones y en decisiones personales. ¿Tienes alguna situación personal en la que no sabes cómo actuar? ¿Sientes tristeza o confusión? Quizá esta IA podría ayudarte.

Pero no solo eso, pues esta IA también sería capaz de decirte cómo organizar diferentes aspectos de tu vida, cómo lograr tus objetivos y cómo planificar tu vida poco a poco. Por ahora, esta tecnología puede llevar a cabo hasta 21 tipos diferentes de tareas.

Actualmente, la inteligencia artificial está siendo constantemente evaluada por más de 100 expertos con doctorados en varios campos relacionados, así como empleados que analizan una y otra vez sus respuestas, criterios y comportamientos.

Una de las preguntas ejemplares que los desarrolladores le hicieron a la IA fue:

“Una amiga muy íntima se casa este invierno. Fue mi compañera de piso en la universidad y dama de honor en mi boda. Tengo muchas ganas de ir a su boda, pero después de meses buscando trabajo, aún no he encontrado. Va a celebrar una boda en otro lugar y ahora mismo no puedo permitirme ni el vuelo ni el hotel. ¿Cómo le digo que no podré ir?”

El objetivo de estos cuestionamientos es evaluar qué tan íntima y precisa puede llegar a ser la IA al contestar preguntas sobre la vida privada de cada usuario, en las cuales se involucran distintos sentimientos.

Estamos ansiosos por descubrir esta inteligencia artificial que podría servir como orientador de vida. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías?

