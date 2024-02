’Silent Hill: The Short Message’ ya es GRATIS para PS5. ¿Listos para el terror?

By

Conoce cómo descargar el nuevo 'Silent Hill: The Short Message'.

¡Gamers alert! Konami nos sorprendió en el reciente State of Play 2024 con un anuncio que nos dejó temblando de emoción:Silent Hill está de vuelta.

Lo mejor es que es GRATIS para todos los afortunados dueños de una PS5.

¿Cómo descargo el nuevo videojuego de Silent Hill?

Es fácil, pero presta atención porque no queremos que te quedes fuera de este tren de terror. Solo necesitas tener tu PS5 actualizada y acceso a PlayStation Network.

Si cumples con estos requisitos, ve a la PlayStation Store ahora mismo.

No encontrarás Silent Hill: The Short Message en los anuncios destacados, así que dirígete a la sección de búsqueda, escribe “Silent Hill” y listo, la magia está hecha.

Te aparecerá con un peso de poco más de 12 GB. ¡Descárgalo y prepárate para el susto de tu vida!

¿Qué onda con Silent Hill: The Short Message?

Este no es otro simple juego de de Silent Hill. El productor, Motoi Okamoto, reveló que están dando un giro moderno al terror clásico.

En esta experiencia corta pero intensa, te sumergirás en una pesadilla en primera persona con elementos que reflejan la vida actual.

Okamoto cuenta: “Queríamos hacer un ‘Silent Hill’ nuevo y moderno. Como parte de eso, exploramos cómo podíamos incorporar problemas contemporáneos y terminamos viendo cómo los jóvenes se comunican en línea y a través de teléfonos.”

“Concluimos que esto podría desempeñar un papel en una historia de terror psicológico.”

“Por ejemplo, una cosa aterradora de las redes sociales es cómo incluso los comentarios individuales insignificantes pueden acumularse y construirse hasta convertirse en esta abrumadora ola de odio que se estrella contra ti”.

El creativo japonés siguió hablando sobre lo que lo inspiró a hacer esta versión de Silent Hill. Indicando que, actualmente, cada vez hay más personas que se esfuerzan por vivir el día a día. Personas jóvenes que se enfrentan a lo complejo de la vida en Internet.

Así, eligieron desarrollar un juego en el que hasta la bondad más pequeña pudiera salvar a las personas que se enfrentan al terror de la vida cotidiana.

Más novedades en Silent Hill

Junto con el anuncio de Silent Hill: The Short Message, se mostró en el State of Play un avance de lo que será Silent Hill 2. Pero aún no tiene fecha de estreno ¡Así que mantente pendiente de las novedades que se vienen!

Cuéntanos, ¿estás listo para regresar a Silent Hill?

