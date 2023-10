¡No Esperes Más! Actualízate ya con Trade In de iPhone 15

Telcel te trae Trade In, la forma más inteligente y económica para llevarte a casa y disfrutar el último y más avanzado iPhone 15.

Vivimos en una época de rápido avance tecnológico en la que la innovación es constante. Esencialmente, tener un teléfono de última generación no solo es un lujo, sino una necesidad para estar conectado al mundo.

Estos dispositivos móviles se han convertido en un recurso invaluable para nuestra vida diaria, permitiéndonos realizar tareas que van desde la comunicación hasta la educación, el trabajo, el entretenimiento y mucho más.

Con la presencia constante de actualizaciones y nuevos desarrollos, tener el último modelo de teléfono puede garantizar que estamos al frente de la revolución digital, aprovechando al máximo todas las oportunidades que esta tiene para nosotros.

A pesar de que a veces resulta difícil acceder a lo último en telefonía debido a los costos, Telcel trae para ti una excelente solución que podrá en tus manos el último iPhone 15. Conoce Trade In de Telcel.

Hacer uso de este increíble servicio es realmente fácil. Contrata o renueva desde el Plan Telcel Plus 5, toma tu actual teléfono y utilízalo para ahorrar en grande al adquirir tu nuevo iPhone 15.

Lo mejor de todo, es que puedes hacerlo sin agotar tu billetera: pues podrás adquirir tu nuevo iPhone a 24 pagos desde tan solo $228 pesos al mes.

Esta increíble modalidad está disponible hasta el 18 de octubre de 2023. No esperes más para abrazar el futuro con el iPhone 15.

Regístrate y descubre cómo poner en tus manos el más reciente lanzamiento de Apple.

Con Trade In de Telcel, te encaminas hacia el futuro diciendo adiós a lo viejo y hola a lo último en tecnología.

¡Ahorra y vive la experiencia iPhone 15 hoy mismo!

Visita tu Centro de Atención a Clientes más cercano, o bien regístrate, para conocer todos los modelos disponibles de Apple. #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

El pago inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar o renovar en un Plan Telcel Plus 5 sujeto a un plazo minimo de contratación de 24 meses. El pago mensual de $272 corresponde al equipo ¡Phone 15 Pro de 128GB con un pago inicial de $20,729 considerando un 10% de enganche al contratar un Plan Telcel Plus 5 sujeto a un plazo mínimo de 24 meses y

considerandoS12,998.26 valor que se tomaría al hacer TRADE IN con el equipo ¡Phone 14 Pro de cualquier capacidad, La renta mensual del plan Telcel Plus 5 es de $599, A) Promoción TRADE IN “cambia tu Smartphone” permitirá a los usuarios activos que contraten, renueven, migren su línea prepago a postpago o se porten a Telcel con un plan tarifario de la famila Telcel Plus con plazo mínimo de contratación

(PMdC) de 24 meses, intercambiar su Smartphone original participante por un bono de descuento con un valor asignado y utilizarlo en la diferencia a pagar por un nuevo equipo TRADE IN en cualquier gama disponible (sujeto a disponibilidad en punto de venta). Promoción sujeta a la evaluación del Smartphone original participante en el Centro de Atención a Clientes. El usuario debe entregar el Smartphone

participante cediendo la propiedad y los derechos del mismo, así como asegurarse del borrado de su información y este debe cumplir con las condiciones de tipo estéticas y de funcionamiento establecidas en la promoción. Si el bono con el valor asignado excede el valor del equipo deseado NO se regresará en dinero el saldo restante. El bono con valor asignado que se entregará al usuario debe ser cambiado

el mismo día que se realizó el trámite y en el mismo Centro de Atención a clientes Telcel. Solo aplica 1 bono con valor asignado por equipo adquirido, No es acumulable, canjeable por dinero o transferible y sólo podrá utilizarse en la compra de un nuevo equipo TRADE IN participante. Los equipos que se presenten para ser cambiados por medio de la promoción pueden ser de Telcel 0 de alguna otra compañía.

No disponible para equipos que se encuentren reportados como robados o extraviados. B) Imagen ilustrativa. El color del equipo puede variar respecto a la imagen comunicada. Consulta términos y condiciones de la promoción en punto de venta. Válido al 01 noviembre de 2023. Aplica en toda la república mexicana excepto Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México.