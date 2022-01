Franco Canseco, mexicano de 13 años que presentará su producto en el CES 2022

Desde los 10 años, Franco Canseco se ha distinguido entre sus amigos por ser el más creativo, innovador y entusiasta de la tecnología. A su corta edad, ya tuvo la intención de revivir dinosaurios como en Jurassic World, una idea que no se concretó, pero que lo motivó a no rendirse hasta que logró crear un objeto que le ayudará a las personas a conciliar el sueño. Un innovador proyecto que estará presentando en el CES 2022!

Se trata de la Banda Neutónica, un producto que relaja la mente y cuerpo de las personas para que logren descansar las ocho horas de sueño recomendadas. Fue una idea que el mismo Franco Canseco tuvo al padecer insomnio a la edad de siete años.

“Tengo muchos problemas para dormir y un día se me ocurrió que podía inventar algo para no hacerlo. Sin embargo, investigué mucho para saber si era importante dormir o si mi mente estaba bien y me di cuenta que no podía inventar algo para no dormir, más bien tenía que crear algo para hacerlo mejor.”

¿Cómo funciona la Banda Neutónica de Franco Canseco?

La Banda Neutónica es un dispositivo inteligente capaz de ayudar a las personas a relajarse sin tomar medicamentos. Es un elástico que los usuarios se colocan de entre 8 a 16 minutos para que los cuatro elementos de la banda cumplan con su labor y le permitan a las personas llegar a un punto de relajación, para después conciliar el sueño.

El funcionamiento de la Banda Neutónica es gracias a ondas alfa artificiales con pulsaciones electromagnéticas, cuatro piedras de turmalina y audífonos que reproducen música relajante. Un proyecto que, de tener éxito y aceptación en el CES 2022, podría ayudar al 45% de la población en México que presenta mala calidad de sueño.

México, orgulloso del talento e ingenio de Franco Canseco

Estar en el CES 2022 no es algo sencillo, razón por la que Franco Canseco de tan solo 13 años se ha convertido en un ídolo mexicano. Su proyecto participará en el Eureka Park, sección dedicada a las startups del CES 2022, en el que un comité evaluará la Banda Neutónica y a partir de ahí tomará un rumbo para hacerse realidad en todo el mundo.

“Espero dar a conocer la banda en Estados Unidos. Me siento muy preparado y emocionado por participar en el CES, que más personas conozcan este invento, no puedo predecir el futuro y no sé si logre concretar algo en la feria, pero esperamos ayudar a más personas a dormir”, expresó Franco Canseco.

¡De Shark Tank México al CES 2022!

El camino de Franco Canseco como empresario comenzó desde los siete años, ganando el concurso de emprendimiento infantil “Ideas Hechas en México”. Tiempo después, en el año 2019, Franco y Erika, su mamá y socia, presentaron su producto a los cinco tiburones de Shark Tank México: Rodrigo Herrera, Arturo Elías Ayub, Patricia Armendáriz, Carlos Bremer y Marcus Dantus.

La gran sorpresa fue que los cinco quedaron maravillados con la idea y todos accedieron a ser socios e inversionistas del proyecto, invirtiendo 2.5 millones de pesos por el 40% de la pequeña empresa. En febrero de 2021 comenzó la venta oficial de la Banda Neutónica en México y hoy es uno de los proyectos más innovadores del CES 2022.

Historias como la de Franco Canseco hay muchas, de emprendedores que tienen un sueño y que a través de Shark Tank México han logrado cumplirlo.

Lo mejor de todo es que este es apenas el primer proyecto de Franco, ya que asegura que posee una libreta con muchas ideas más. ¿Será Franco el nuevo gran empresario de México?

